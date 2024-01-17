إيلاف: أدرجت الممثلة الأميركية إيما ستون مؤخرًا قصرها في لوس أنجلوس مقابل ما يقرب من 4 ملايين دولار، وهو مشرق ومبهج تمامًا مثل شخصيتها.

المنزل الذي تبلغ مساحته 3276 قدمًا مربعًا، والذي يقع في منطقة كومستوك هيلز في حي ويستوود في لوس أنجلوس، يضم أربع غرف نوم وأربعة حمامات كاملة.

تم بناء هذا المنزل ذو الطراز الإسباني في عام 1926، وتم تجديده مؤخرًا، ويتميز بمطبخ جيد التهوية مليء بالضوء الطبيعي وأسقف مقببة مزدوجة الارتفاع.

يؤدي المطبخ، وهو كبير بما يكفي لطاولة طعام تتسع لستة أشخاص، إلى منطقة جلوس صغيرة تفتح على فناء ساحر.

تجسد منطقة الجلوس الأخرى جوهر المنزل الملون والمنعش مع سقف من البلاط باللون الأخضر الفاتح ومدفأة ومداخل مقوسة.

يعكس أحد حمامات المنزل طاقة غرفة المعيشة مع ورق جدران باللون الأخضر الفاتح ورف مدمج مقوس وحوض استحمام ذو قدم مخلبية.



ميزة أخرى جذابة هي بيت الضيافة، الذي يضم غرفة معيشة ومطبخ وغرفة نوم مع منطقة إستحمام خاصة بها.

وكانت ستون، البالغة من العمر 35 عامًا، تقيم في المنزل كلما سافرت إلى لوس أنجلوس، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.