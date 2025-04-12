عندما أعلنت كاترينا كروبكينا، المدونة الأوكرانية وخبيرة التغذية البالغة من العمر 32 عامًا، على وسائل التواصل الاجتماعي أنها أزالت حشوات تكبير ثديها، لم تتوقع أبداً التأثير الهائل الذي سيحدثه هذا الكشف.



حصل الفيديو على صفحتها على إنستغرام 7.5 مليون مشاهدة، وتقول إنها تلقت "أكثر من ألف" رسالة من نساء يُفكرن في إزالة حشوات ثديهن أيضاً.



وقالت لبي بي سي نيوز أوكرانيا: "أدركت للتو أن امتلاك ثدي أكبر لا يجعلني أكثر سعادة أو صحة أو جمالاً"، مضيفة أن قرارها جاء في النهاية بعد أن قالت ابنتها الصغيرة إنها تريد "ثدياً كبيراً مثل ثديي أمي".

وقالت: "أدركت في تلك اللحظة أنني كنت لها مثالاً خاطئًا".



كاترينا ليست الوحيدة في قرارها. في مناطق شتى من العالم، تختار أعداد متزايدة من النساء إزالة حشوات الثدي. ولكن لماذا؟

أسباب متعددة

تشير أحدث البيانات الصادرة عن الجمعية الدولية لجراحة التجميل، وهي الهيئة المهنية الرائدة عالمياً لجراحي التجميل المعتمدين، إلى أن عمليات إزالة حشوات الثدي، والتي تُسمى أيضًا "زرعات الثدي"، زادت بنسبة 46.3 في المئة منذ عام 2019.

في الوقت نفسه، شهدت عمليات تكبير الثدي، التي ظلت أساسية في جراحة التجميل خلال التسعينيات والألفينيات، زيادة بنسبة 5.4 في المئة فقط خلال نفس الفترة، بانخفاض قدره 13 في المئة من عام 2022 إلى عام 2023 وحده.



ويعتقد الخبراء الطبيون أن السبب الرئيسي لإزالة حشوات الثدي هو الشكل الجمالي. ويقولون إن هناك اتجاها نحو "ثدي أصغر وطبيعي أكثر".



وتقول الدكتورة كريستي هاميلتون من الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل، حيث ترأس اللجنة الفرعية لوسائل التواصل الاجتماعي: "ترغب النساء في الظهور بمظهر مختلف في عام 2025 عما كن عليه قبل خمس أو عشر سنوات".



وتضيف: "كانت الحشوات التي كنا نزرعها في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين تميل إلى أن تكون كبيرة جداً. أما الآن، فإن النساء اللواتي لديهن حشوات إما يقلصن حجمهن أو إذا كان لديهن الكثير من أنسجة الثدي الطبيعية في البداية، فقد يقمن باستئصالها بالكامل، أو القيام برفعها، وربما إضافة نقل الدهون أو عدم استعادة جزء من هذا الحجم"، مشيرةً إلى أن "الثدي الأصغر حجماً بشكل عام رائج".



ويتفق الدكتور برونو هيركينهوف، رئيس الجمعية البرازيلية لجراحي التجميل في ريو دي جانيرو، مع ذلك.

ويقول: "لم تعد بعض النساء يردن الثدي المعزز بشكل كبير"، مضيفاً أنه يُجري حاليا عمليات إزالة حشوات الثدي أكثر من عمليات تكبيرها في عيادته.

ويضيف أن هناك عاملاً آخر يتمثل في أن "بعض النساء يفضلن تجنب الحاجة إلى استبدال الحشوات في المستقبل" لأن الغرسات تدوم عادةً من 10 إلى 20 عامًا وتتطلب إزالتها جراحيًا واستبدالها بعد ذلك.



ويشير هيركينهوف أيضاً إلى أن الوعي المتزايد بالمضاعفات مثل مرض زراعة الثدي وردود الفعل المناعية الذاتية قد أثر على بعض النساء لإزالة غرساتهن أو تجنب تكبير الثدي تماماً.

"الآن هناك المزيد من المعلومات حول أمراض السيليكون وردود الفعل المناعية الذاتية. قد يتفاعل الجسم مع السيليكون ويصاب بأعراض مثل آلام المفاصل وتساقط الشعر وزيادة الوزن."



يقول إن هناك أيضاً بعض أنواع السرطانات المرتبطة بالحشوات والتي قد يتعرض البعض لها".

وأضاف "يمكن أن تتكون في الكبسولة المحيطة بالحشوة. عند التشخيص، عادةً ما تحل إزالة الكبسولة المشكلة."

وأردف "إنه أمر نادر للغاية ولكنه حقيقي"، مشيراً إلى أنه يحدث مع أنواع معينة من الحشوات التي "لا نستخدمها في عيادتها".



كان لدى كاترينا إحدى تلك الحشوات، وتقول إن قرارها بإزالة حشوتها "تضاعف عشرة أضعاف" على الرغم من عدم وجود فحوصات طبية تكشف عن إصابتها بالسرطان.



وتقول هاميلتون: "لكنني لا أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي وراء لجوء المزيد من النساء إلى إزالة الحشوات. أعتقد أنه تحول جمالي أكثر".



وترى بأن التغييرات في تقنيات زراعة الثدي قد تكون أيضاً الدافع وراء اتجاه إزالة حشوات الثدي.

ووفقاً لها، كانت التقنيات القديمة تضع الحشوات أسفل العضلة، مما يؤدي غالباً إلى مظهر غير طبيعي أثناء الحركة.



وتقول "عند تحرك النساء اللاتي لديهن حشوات قديمة، مثلا عند ممارسة الرياضة أو ومعانقة شخص ما أو حتى ممارسة اليوغا، وكانت حشواتهن تتحرك إلى الجانب.

وتقول إن التقنيات الأحدث تضع الحشوات أمام العضلة، مما يؤدي إلى نتائج طبيعية أكثر.

اتجاه أوسع

Getty Images قد تحتاج النساء اللواتي لديهن حشوات ثدي إلى عمليات جراحية إضافية في المستقبل، سواءً لتعديلها مع مرور الوقت أو لإزالتها تماماً.

يؤكد الخبيران أن الاتجاه نحو مظهر أكثر طبيعية يمتد إلى ما هو أبعد من حشوات الثدي.

وتشير هاميلتون إلى أن "هذا صحيح تماماً في جميع المجالات، للوجه والأنف والثديين والجسم".



ويقولون إن الإفراط في استخدام بعض الإجراءات التجميلية غير الجراحية، مثل الفيلروالبوتوكس، في الماضي أدى إلى نتائج غير طبيعية، مما دفع المرضى إلى إعادة النظر في الأمر.

وتقول هاميلتون: "لقد رأينا جميعاً أمثلة حيث بدت الحشوات الزائدة غير طبيعية للغاية".

وأضاف هيركينهوف "أصبحت عملية تناسق الوجه بمثابة شيطنة للوجه. انتهى الأمر بحصول الكثيرين على الوجه ذاته. الآن، يريد المرضى مظهراً أكثر استرخاءً، دون مبالغة".

تشير هاميلتون إلى أن العديد من مرضاها يتجنبون الآن الفيلر تمامًا، وخاصةً أولئك الذين لا يعرفونها.

"الكثير من المرضى الجدد على هذه العلاجات غير مهتمين على الإطلاق بتجربتها لأنهم رأوا الكثير من الأمثلة على إساءة استخدامها."

وتضيف أن الصناعة أكدت سابقاً على الحاجة إلى حقن الفيلر بشكل متكرر، مما أدى إلى نتائج عكسية.

"عندما قيل لنا، أنت بحاجة إلى الفيلر كل ثلاثة إلى ستة أشهر، أعتقد أن هذا كان خطأً مدفوعاً بصناعة التجميل... وأعتقد أنه أدى إلى نتائج عكسية لأن الناس بدأوا يبدون غريبين."

ونتيجة لذلك، يركز المرضى الآن على علاجات أكثر دقة، كما تقول.

ووفقا لهيركينهوف فإن تحفيز الكولاجين، الذي يُحسّن جودة البشرة دون زيادة حجمها، يعد الآن على رأس قائمة خيارات المرضى.

ويُعد الكولاجين البروتين الأكثر وفرة في الجسم، ويوجد في العظام والجلد والعضلات والأوتار. ومع ذلك، تنخفض مستوياته مع التقدم في السن.

حقيقة المظهر "الطبيعي"

Getty Images يشير الخبراء إلى أن المريضات أصبحن يختارن الآن علاجات أكثر دقة بعد سنوات من تزايد شعبية الإجراءات التجميلية مثل تكبير الشفاه.

تُجسّد كاترينا هذا التوجه الجديد. بعد إزالة حشوات ثدييها، وصغّرت شفتيها أيضاً إلى حجمهما الطبيعي وتوقفت عن استخدام البوتوكس لإخفاء التجاعيد.

تقول: "أحلم بأن يصبح ما قمت به موضة، وبأن تتوقف النساء عن الهوس بمظهرهن".

أكّد مصدر رفيع المستوى من شركة مستحضرات تجميل عالمية رائدة لبي بي سي أن الصناعة تراهن على "اتجاه الجمال الطبيعي".

ولكن"هذا لا يعني إنفاقاً أقل على منتجات التجميل أو تجنّب الإجراءات التجميلية؛ بل يتعلق الأمر بتحسين المظهر بطريقة تبدو سهلة وتُبرز الملامح الطبيعية"، حسبما قال المصدر.

وفي عام 2023، نمت مبيعات التجزئة في سوق التجميل العالمي إلى 446 مليار دولار، بزيادة 10 في المئة عن عام 2022، وفقًا لتقرير استشاري صادر عن شركة ماكينزي، نقلاً عن بيانات من شركة أبحاث السوق يورومونيتور.

وأضاف المصدر: "لا تزال النساء يستخدمن مستحضرات التجميل، لكن "المظهر الطبيعي" لا يعني بالضرورة وضع كمية أقل - بل يتعلق الأمر باستخدام منتجات تخلق وهماً ببشرة خالية من المستحضرات مع الحفاظ على مظهر مصقول."

ويشير الخبراء الطبيون أيضاً إلى أن التحول نحو مظهر أكثر طبيعية لا يعني أن الناس يتخلون عن الإجراءات التجميلية، سواء كانت جراحية أو غير جراحية.

وتشير هاميلتون إلى أنه "بدلاً من مجرد إضافة حجم إلى الوجه، فإننا نركز الآن على الإجراءات التي ترفع وتعيد تشكيله".

وتشير إحصائيات الجمعية الدولية لجراحة التجميل إلى أن جراحي التجميل أجروا 15.8 مليون عملية جراحية في جميع أنحاء العالم في عام 2023، بزيادة قدرها 5.5 في المئة عن عام 2022. كما شهدت الإجراءات غير الجراحية زيادة بنسبة 2 في المئة تقريباً خلال نفس الفترة.