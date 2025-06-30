وضعت السلطات الجزائرية حداً للتكهنات بشأن اختفاء طفلة منذ أكثر من شهر، في قضية شغلت الرأي العام في البلاد، وأثارت جدلاً واسعاً حول مصيرها.

ففي 22 مايو/أيار الماضي، ذهبت الطفلة مروة بوغاشيش ذات الـ13 عاماً، إلى مدرستها لتقديم آخر امتحانات الصف الثاني المتوسط، إلا أنها لم تعُد إلى المنزل.

وبحسب الصحف الجزائرية، فقد رصدتها كاميرات المراقبة وهي تغادر المدرسة بعد أداء الامتحان برفقة صديقتين، لتختفي بعدها دون أي أثر.

وأثارت قضية اختفائها جدلاً شعبياً واسعاً في الجزائر خلال الفترة الماضية؛ حيث أطلق ناشطون حملة للبحث عنها تحت وسم "كلنا مروة" ونشروا صوراً لها، فيما رصد أهلها مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنها.

كما عرض بعض المتابعين عبر حساباتهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تقديم مبالغ مغرية لمن يتعاون مع السلطات في سبيل تسريع عملية إنقاذ الطفلة، التي جزم أهلها ومقربون منها أنها تعرضت للاختطاف.

في المقابل، نشر بعض المؤثرين أخباراً تفيد بأنها "غير مفقودة" وأنها هربت مع أحد أقاربها، وهو ما نفاه والدها.

كما نقلت صحف محلية عن مقربين من عائلة مروة، أن الطفلة كانت تعيش حياة هادئة في بيت عائلتها، وكانت متفوقة في دراستها، ولم تكن تعاني من أي مشكلات اجتماعية أو نفسية تدفعها للهرب من المنزل.

مروة الجميلة براءة طاهرة لم تسلم من ألسنة التكفيريين ولا من أيادي المجرمين طفلة خذلها المجتمع قبل أن يخذلها قاتلوهارحمة الله عليك يا ملاك والخزي لكل من يبرر أو يسكت#العدالة_لمروة #مروة_بوغاشيش #الجزائر pic.twitter.com/zqzp3GMmCS — َ𝕿𝖆𝖈𝖋𝖆𝖗𝖎𝖓𝖆𝖘 (@TTpistol7_62) June 29, 2025

في الوقت الذي تضيء فيه البيوت بالأفراح وتتعالى الزغاريد لنجاح الأبناء هناك في #قسنطينة بيت مكسور قلب مكلوم أم ثكلى تبكي #مروة_بوغاشيش زهرة خُطِفت قبل أن تزهر حلم انكسر قبل أن يبدأ بينما يفرح الجميع هناك من يدفن روحه تحت التراب يا رب ألهمهم الصبر وألهمنا إنسانيتنا التي ضاعت 💔 pic.twitter.com/7dMPzCbmSM — َ𝕿𝖆𝖈𝖋𝖆𝖗𝖎𝖓𝖆𝖘 (@TTpistol7_62) June 29, 2025

وبعد أكثر من شهر من اختفائها، قالت السلطات الجزائرية إنها عثرت على جثة طفلة مجهولة الهوية في غابة جبل الوحش بمدينة قسنطينة، دون تأكيد هويتها.

وأشارت بعض الصحف ومواقع التواصل في الجزائر، إلى أن الجثة التي عُثر عليها كانت في مرحلة متقدمة من التعفن، وأنها "مقطعة الأطراف".

بنت ذات 13 ربيع توجد مقتوله مرمية ف جبل



إلى متى ؟



و القاتل لم يكن يراها طفله بل فريسه اختطفها ولله يعلم وحده بما مرت عليه من قله الحيله وهي أصلا طفله صغيرة لا تقوى ع ابسط الامور



الاعدام للقاتل ومن زرع ف ذهن المجتمعي أن بنت بعمرها يجب ان تعامل معامله مراة كاملة #مروة_بوغاشيش pic.twitter.com/Mjsr27WCwZ — ᵇَᵃِᶜʰغْ 🇩🇿 (@s____e______) June 29, 2025

ومساء يوم الأحد 29 يونيو/حزيران، أعلن وكيل الجمهورية في محكمة قُسنطينة أن السلطات أجرت المعاينات اللازمة على الجثة، وحصلت على عينات خضعت لتحليل الحمض النووي، وأكد مطابقتها للحمض النووي للطفلة المفقودة مروة بوغاشيش، مشيراً إلى أن "التحريات مازالت مستمرة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ملابسات القضية وكشف الفاعلين".

وجاء في البيان أن وكيلة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة انتقل إلى موقع العثور على الجثة "رفقة مصالح الشرطة العلمية والطبيب الشرعي"، وأمر بإجراء "تحقيق معمق بما في ذلك تحليل الحمض النووي لرفاة الضحية، الذي أسفر على تأكيد أنه ينطبق على الطفلة المختفية بوغاشيش مروة".

☑️ مجلس قضاء #قسنطينة:

" بعد إجراء تحاليل الحمض النووي تبين أن الجثة التي وجدت بغابة جبل الوحش هي جثة الطفلة المختفية #مروة_بوغاشيش "

إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليها pic.twitter.com/oY4dqs2w1E — د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) June 29, 2025

إنا لله و انا اليه راجعون

وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، يؤكد ان الجثة التي عثر عليها مؤخرا بجبل الوحش، هي للطفلة المختفية مروة بوغاشيش.

الاجرام يحصد ارواح الابرياء و يمزق قلوب عائلاتهم.

عليك الرحمة ايتها البريئة،و عذرا لأننا لم نحميك في حياتك و لم نعثر عليك حين اختفائك. pic.twitter.com/aVU7pGDynR — Fikra (@messages0711) June 29, 2025

وفور الإعلان عن مقتل الطفلة مروة، استنكر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ترويج أحد المؤثرين لأخبار مضللة عن هربها من المنزل، في حين دعا البعض إلى تطبيق أقصى عقوبة على الجاني، وبـ"تفعيل قانون الإعدام" الذي يرى فيه البعض إعادة لهيبة القانون في البلاد على حد وصفهم.

رحم الله الطفلة مروة الجميلة زهرة صغيرة قُطِفت قبل أوانها لم تنجُ من ألسنة المجتمع ولا من أيادي الإجرام التي لا ترحم براءة ولا تحترم إنسانية

سلامٌ على روحك الطاهرة ولعنة على مجتمع يبرر الجريمة ويدفن الحقيقة بالصمت 💔#العدالة_لمروة #مروة_بوغاشيش#الجزائر pic.twitter.com/Fai9IJZyFk — َ𝕿𝖆𝖈𝖋𝖆𝖗𝖎𝖓𝖆𝖘 (@TTpistol7_62) June 29, 2025

وقد أعادت قصة اختفاء مروة لأذهان الكثير من الجزائريين، حوادث اختطاف مشابهة قالوا إنها استهدفت أطفالاً خلال السنوات الماضية، في ظل مخاوف من تكرار تلك الحوادث التي بثت الرعب في قلوب الأهالي.

من الذي غدر بك يا مروة وأخذ منك حياتك... ولماذا؟!؟!؟!

يتخذ الإجرام في الجزائر منحى تصاعديا خطيرا ولقد آن الأوان لكي تتخذ الدولة إجراءات ردعية ضد هؤلاء المجرمين...

الإعدام لقاتل مروة... #مروة_بوغاشيش pic.twitter.com/IXy4p724x2 — 🇩🇿💗🇵🇸💞روح ⚘الروح 💞 (@Y8FS6nek7SoxdrQ) June 29, 2025