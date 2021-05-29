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إيلاف من لندن: في حفل سري تم صباح السبت، تزوج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صديقته كاري سيموندز، حسبما كشفت صحيفة (ميل أون صنداي).

وتبادل جونسون، البالغ من العمر 56 عامًا ، الوعود مع السيدة سيموندز (33 عامًا)، في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية أمام مجموعة من الأصدقاء المقربين والعائلة، ليصبح أول رئيس وزراء يتزوج في منصبه منذ أن تزوج اللورد ليفربول من ماري تشيستر في عام 1822.

يأتي الحدق المفاجئ بعد ستة أيام فقط من إرسال الزوجين، اللذين عقدا خطوبتهما في ديسمبر 2019 وأنجبا الطفل ويلفريد، البالغ من العمر سنة واحدة، بطاقات إلى الضيوف يخبرونهم بالبقاء يوم السبت، 30 يوليو، 2022 مجانًا للاحتفال بالزواج.

وقال أحد الضيوف في حفل زفاف اليوم لصحيفة (ميل أون صنداي): "إنكم مخطئون. سيصدر الزوجان إعلانًا قريبًا".

ولا تزال قائمة ضيوف الحفل المكونة من 30 شخصًا قيد الإعلان عنها او إبقاءها سرية، وقالت (ميل أون صنداي): ولكن شوهد والد رئيس الوزراء ستانلي جونسون يبتسم خارج رقم 10 داونينغ ستريت بعد ظهر اليوم السبت.

لا علم للمساعدين

وتمت دعوة جميع الضيوف في اللحظة الأخيرة، ولم يشارك سوى عدد قليل من مسؤولي الكنيسة. وتزعم المصادر أن حتى مساعدي جونسون في رقم 10 لم يتم تبليغهم عن الحفل.

وقالت الصحيفة: وقد ترأس الحفل الأب دانيال همفريز. الذي كان قام بتعميد ابن الزوجين ويلفريد البالغ من العمر سنة واحدة في العام الماضي وأعطاهم تعليمات ما قبل الزواج.

وتم إخلاء الكنيسة بعد وقت قصير من الساعة 1.30 بعد ظهر السبت مع إبلاغ الموظفين للزوار بإغلاق مفاجئ. وخرجت العروس - التي اختارت عدم ارتداء الحجاب التقليدي الخاص بالعرائس، من سيارة ليموزين بعد حوالي 30 دقيقة مرتدية فستان أبيض طويل.

وقال قال ضيوف حفل الزفاف لصحيفة ذي صن The Sun أن السيد جونسون "لا يستطيع أن يرفع عينيه عن عروسه".

يشار إلى أن جونسون والسيدة سيموندز أول زوجين غير متزوجين يعيشان في داونينغ ستريت، بعد أن انتقلا للعيش خلال شهر يوليو 2019.

الزواج الثالث

وهذا هو الزواج الثالث لرئيس الوزراء البريطاني، بعد أن تزوج لأول مرة في سن 23 من أليغرا موستين أوين في عام 1987، وكانا التقيا عندما كانا طلابا في جامعة أكسفورد.

وكان تم طلاقهما في عام 1993 بعد أن تبين أنه كان على علاقة مع صديقة الطفولة مارينا ويلر التي تزوجها في العام نفسه، لكنهما انفصلا في عام 2018، ولديهما ابنتان هما لارا ليتيس ، 26 عامًا ، وكاسيا بيتشيز، 22 عامًا ، وولدان ميلو آرثر ، 24 عامًا ، وتيودور أبولو ، 20 عامًا.

وكان لدى السيد جونسون علاقات مع ثلاث نساء خلال زواجهما الذي دام 25 عامًا. ولدى رئيس الوزراء أيضًا طفل خامس هي ستيفاني ماكنتاير من خلال علاقة مع المستشارة الفنية هيلين ماكنتاير.

يذكر أنه في عام 2013، اتضح خلال جلسة استماع في المحكمة أن السيد جونسون قد أنجب ابنة أثناء اتصال غير شرعي عندما كان عمدة لندن في عام 2009. وفي عام 2004، أقيل من منصبه في حزب المحافظين بسبب علاقة غرامية مع الصحفية بترونيلا وايت.

