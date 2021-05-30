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إيلاف من بيروت: انتهت الانتخابات السورية الأخيرة إلى عودة بشار الأسد رئيسًا للنظام السوري بنسبة 95.1 في المئة.

في هذا الإطار، أكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من داخل مناطق سيطرة النظام السوري، أن شريحة واسعة من الأهالي لم تشارك في “مسرحية الانتخابات” الرئاسية، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي شهدت حراكًا ثوريًا سابقاً وباتت الآن تحت سيطرة النظام، بدءًا من أحياء مدينة حلب الشرقية، وريفها، مرورًا بأحياء وبلدات وقرى حماة وحمص ودرعا والسويداء، وصولاً إلى دمشق وريف دمشق، كالغوطة الشرقية، وتحديداً دوما الذي شهدت قسم من المسرحية تمثلت بذهاب بشار الأسد وأسماء الأخرس إليها والتصويت منها.

تزامن ذلك مع انتشار مقاطع مصورة تظهر وتؤكد عدم شرعية الانتخابات التي حصلت، لعدم وجود نظام أتمتة الكتروني بين المراكز الانتخابية، وبذلك يصبح المواطن قادرًا على الانتخاب من عدة مراكز في ذات الوقت، وهذا ما حصل بالفعل، إضافة لسحب جماعي للبطاقات الشخصية من قبل مسؤولي المراكز والتصويت كما يحلو لهم مرات ومرات، فضلًا عن قيام عناصر من قوات النظام بانتخاب “بشار الأسد” أكثر من 20 مرة في ذات الوقت، وفقًا للمقاطع المصورة الواردة من مناطق النظام السوري.

المواطن “م. أ.” من إحدى مناطق وادي بردى في ريف العاصمة دمشق تحدث للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن عدم مشاركته في الانتخابات التي عقدت يوم الأربعاء الفائت، رغم تأكيدات الفرق الحزبية على المواطنين في بلدة دير مقرن بضرورة المشاركة في ما أسموه “تجديد البيعة والولاء” لـ “بشار الأسد”.

ويؤكد المواطن أن عدم مشاركته في “مسرحية الانتخابات” وأسماها “المهزلة” جاءت لأسباب عدة، أبرزها كونه لديه معتقل قابع في سجون النظام الأمنية منذ نحو 7 أعوام لأسباب مجهولة، دون أن يتمكن من معرفة مصيره إلى يومنا هذا، وأسباب أُخرى تتعلق بواقع البلاد وما وصلت إليه والخوف من الأيام القادمة، وما تحملة من تبعات استمرار “بشار الأسد” بالتمسك بالسلطة والحكم في سوريا.

اختتم حديثه بالقول إن الكثير من سكان المنطقة انتخبوا خوفًا من الملاحقات الأمنية، وبعضهم الآخر قام بتشويه أوراق المرشحين الانتخابية ووضع إشارات نعم على المنتخبين الثلاثة، وبعضهم الآخر وضع ورقة بيضاء لما أسماها “المهزلة الانتخابية”.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير سابق أن مناطق عدة من درعا في الجنوب السوري لم تشارك في الانتخابات الرئاسية، ويقدر عدد قاطني تلك المناطق نحو نصف مليون مواطن فضلًا عن المتواجدين في مناطق سيطرة الفصائل وقوات سوريا الديمقراطية الذين لم يشاركوا في الانتخابات الغير شرعية والذين يقدر عددهم بنحو 8 ملايين ونصف المليون سوري، منهم سكان أصليون في تلك المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ومنهم مهجرون ونازحون من مختلف المناطق والمحافظات السورية.

وفي شهادته للمرصد السوري، قال المواطن “ح. خ.” وهو من سكان حي الوعر في مدينة حمص، إن عددًا كبيرًا من الأهالي لم يشاركوا في الانتخابات التي جرت، وهو منهم، ويعود سبب عدم مشاركته لموقفه من النظام السوري وجرائمه، ولديه ولد قضى في سنوات الحرب السورية الأولى برصاص قناصة عناصر النظام، في أحد أحياء حمص القديمة التي شهدت حراكًا ثوريًا، ويضيف بأن الكثير من رفاقه وأقربائه لم يشاركوا أبدًا، على عكس ما يظهر على شاشات الإعلام من خروج موالين ومستفيدين من النظام لا تتجاوز نسبتهم 3 في المئة من الشعب السوري بمسيرات تمجيد للرئيس السوري الفائز بالانتخابات قبل بدئها، واختتم حديثه بالقول إن الكثير من الذين انتخبوا، هم مجبرون ولا يريدون بقاء الأسد في السلطة، لكن خوفهم من إجرام أجهزته الأمنية دفعهم للمشاركة والتصويت له.

يبلغ عدد اللاجئين والمغتربين منذ بدء الثورة السورية واشتعال فتيل الحرب وفقاً لمصادر، أكثر من 7 مليون، يتوزعون على دول العالم أجمع، فعل سبيل المثال يتواجد في تركيا أكثر من 3 مليون سوريا، والأردن نحو 650 ألف سوري، ولبنان مليون سوري، والعراق نحو 250 ألف، وفي أوروبا، يتواجد في ألمانيا أكثر من 530 ألف لاجئ سوري، والسويد نحو 110 آلاف لاجئ سوري، وفي النمسا 50 ألفًا، بالإضافة إلى الأرقام الواردة، يتواجد نحو 300 ألف سوري متوزعين على باقي دول العالم العربية والأفريقية، ودول أمريكا وشمال أميركا. كما يبلغ عدد الذين هجروا داخليًا نحو 5 مليون سوري وفقاً لإحصائيات.

في الداخل السوري، يتوزع السكان على الأراضي السورية باختلاف القوى المسيطرة على النحو التالي وفقاً للإحصائيات:

- مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا: نحو 4 ملايين سوري.

- مناطق سيطرة الفصائل يبلغ عدد قاطنيها من مختلف المحافظات السورية وتشمل الإحصائية المهجرين قسرًا: 4 ملايين ونصف المليون نسمة.

- مناطق النظام السوري: نحو 10 ملايين و900 ألف مواطن فقط.

وفقًا للإحصائيات والمعطيات، ينفي المرصد السوري لحقوق الإنسان إدعاءات النظام السوري حول مشاركة 14 مليون سوري في الانتخابات التي جرت ضمن مناطقه وبعض الدول الأُخرى.

ويؤكد المرصد السوري أن من بين 17 مليونًا يحق لهم الانتخاب داخل وخارج البلاد، هناك 5 ملايين فقط شاركوا والكثير منهم مكرهين ومجبرين، بينما امتنع 12 مليونًا عن الانتخاب.