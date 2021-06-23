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إيلاف من الرباط : تنظم مؤسسة منتدى أصيلة، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة)، وجماعة (بلدية) أصيلة، موسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين، وذلك في دورتين، الاولى في الصيف والثانية في الخريف.

وقال بيان صدر اليوم عن مؤسسة منتدى أصيلة ان الدورة الأولى للفنون التشكيلية ستستمر من يوم الجمعة 25 يونيو إلى الأحد 18 يوليو المقبل.

وخلال هذه الدورة يحتضن، الموسم ندوة حول "دور الاقتصاد الإبداعي في التنمية" من 9 إلى 11 يوليو، وذلك بشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

ويتولى المنتدى المتوسطي للشباب في المغرب (FOMEJ) الإشراف على الجوانب التنظيمية للندوة التي يحضرها قرابة ثلاثين مختصا من المغرب والدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية. وسيعرف برنامج الدورة الصيفية تنظيم مشغل الصباغة على الجداريات، كما جرت العادة منذ ربيع 1978، والذي سينشطه هذا العام 11 فنانا في مختلف أزقة مدينة أصيلة العتيقة (من 25 يونيو/إلى 3 يوليو )، ومشغل النحت والرسم بمشاركة 11 فنانا في مشاغل الفنون التشكيلية في قصر الثقافة، وتنظيم مشغل الصباغة على الجداريات الخاص بأطفال مدينة أصيلة في حدائق قصر الثقافة، إلى جانب معرض "ربيعيات 2021" الذي سيقام في رواق المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية، ومعرض أعمال "مشغل أطفال الموسم" الذي سيقام أيضا في رواق المعارض بمركز الحسن الثاني، و"معرض الفنانين الزيلاشيين الشباب" الذي سيقام بديوان قصر الثقافة. هذا إلى جانب ورشة "الإبداع الأدبي"، التي يشرف عليها الشاعر أحمد العمراوي، لفائدة طلبة المدارس الإعدادية والثانوية في أصيلة.

أما الدورة الثانية من موسم أصيلة هذا العام فستنظم من الجمعة 22 أكتوبر المقبل إلى السبت 13 نوفمبر المقبل، وتستضيف ست ندوات وذلك في إطار الدورة 35 لجامعة المعتمد ابن عباد المفتوحة. وستشهد الندوات حضورا عربيّاً وإفريقياً ودولياً لافتاً بمشاركة صفوة من الباحثين، والمفكرين وأصحاب قرار نافذين. يذكر أن مؤسسة منتدى أصيلة لم تتمكن من تنظيم الدورة الثانية والأربعين من موسم أصيلة الثقافي الدولي سنة 2020، وذلك بسبب تفشي جائحة كوفيد - 19. ومع ذلك، نظمت المؤسسة، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، في صيف 2020، سلسلة من الأنشطة الفنية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، والتعافي من آثارها النفسية على السكان والزوار.

وانطلق حفل تدشين هذه الفعالية، الذي ترأسه عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، بإزاحة الستار عن منحوتة الفنانة المغربية إكرام القباج بشارع محمد السادس باصيلة.