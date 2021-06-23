قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أعلنت بريطانيا المتحدة عن 16135 حالة إصابة جديدة و19 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ووفقا لبيانات حكومية، هذا هو أعلى عدد من الإصابات اليومية منذ 6 فبراير عندما تم الإعلان عن 18262 إصابة.

وتقارن أحدث الأرقام مع 11625 إصابة جديدة و27 حالة وفاة مسجلة أمس. تم الإعلان عن حوالي 9055 حالة وتسع وفيات هذا الوقت الأسبوع الماضي.

وتظهر الأرقام المنفصلة التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية أنه تم تسجيل 153000 حالة وفاة في المملكة المتحدة حيث تم ذكر كورونا في شهادة الوفاة.

وتلقى 299،837 شخصًا آخر جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا أمس الثلاثاء، بينما تلقى 250875 شخصًا جرعة ثانية.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للجرعات الأولى إلى 43،448،680 وعدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 31،740،115، وبلغ إجمالي عدد الجرعات المعطاة هو 75.188.795.

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 60٪ من البالغين قد تم تطعيمهم بكلتا الطعنات وتم إعطاء أكثر من 82.5٪ جرعة واحدة.

صناعة السفر

في غضون ذلك، تعقد هيئات صناعة السفر في المملكة المتحدة يومًا من الإجراءات للضغط على الحكومة لإعادة فتح القطاع وتقديم المزيد من الدعم المالي للشركات.

وتقدر هيئة صناعة السفر ABTA أن 195000 وظيفة سفر قد فقدت أو أصبحت معرضة للخطر نتيجة لوباء كورونا.

واتُهمت الحكومة بالفشل في إعادة بدء السفر من خلال "تقويض" نظام إشارات المرور للسفر في المملكة المتحدة. قال وزير الإعلام جون ويتينغديل إنه يأمل في أن تتمكن الحكومة من وضع المزيد من البلدان على القائمة الخضراء لقيود السفر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

مسؤولو كرة القدم

ويأتي ذلك في الوقت الذي غيرت فيه الحكومة قواعدها للسماح لمسؤولي كرة القدم والمشجعين لكبار الشخصيات بحضور المباريات في المراحل الأخيرة من يورو 2020 على ملعب ويمبلي.

وتم تعديل لوائح السفر الخاصة بفيروس كورونا بحيث تنص على أن الأفراد الحاصلين على "دعوة يورو 2020" لن يضطروا إلى عزل أنفسهم أو الحجر الصحي في فندق عند وصولهم إلى المملكة المتحدة لحضور إحدى المباريات.

وتشمل قائمة الأشخاص المسموح لهم بتجاوز قيود الحجر الصحي الحكومية الأعضاء التنفيذيين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأعضاء مجلس الفيفا وكبار المديرين التنفيذيين للشركات الراعية ليورو 2020.

وفي الأخير، قال وزير شؤون الإعلام البريطاني لشبكة (سكاي نيوز) إنه سيكون هناك "بعض الأشخاص يأتون" للدور قبل النهائي ونهائي البطولة، لكنهم سيخضعون "لقيود صارمة فيما يتعلق بما يمكنهم القيام به وقد قمنا بقياس هذه الأشياء بعناية شديدة، ولا يوجد حجر صحي لـ "الأشخاص المهمين".

مواضيع قد تهمك :