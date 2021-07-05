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حظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الويفا)، المنظم الرسمي لبطولة أمم أوروبا، يورو 2020، الإعلان باستخدام ألوان قوس قزح في مبارتي ربع النهائي اللتين ستقامان في روسيا وأذربيجان، مستشهداً بالقوانين المحلية.

يأتي هذا بعد أن رفض الاتحاد السماح بإضاءة الملعب بألوان قوس قزح في لقاء ألمانيا والمجر في وقت سابق من البطولة.

وقد أثارت هذه الخطوة الإدانة.

وقالت جمعية المثليين في ألمانيا لوكالة الصحافة الفرنسية إن "صفاقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وخداعه لا حدود لهما".

وقال المتحدث باسم اتحاد المثليين في ألمانيا ألفونسو بانتيسانو: "بهذا العمل، فإن الاتحاد لا يخذل فقط المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية، والعابرين جنسياً والعابرات وثنائيي الجنس في أذربيجان وروسيا وإنما يخذل بذلك أوروبا بأكملها".

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه "يفرض على الرعاة ضمان توافق أعمالهم الإعلانية مع التشريعات المحلية". وكان الاتحاد المنظم للبطولة قد قال في السابق إن عليه أن يبقى محايداً من الناحية السياسية.

وقد اتخذت كل من المجر وروسيا وأذربيجان إجراءات للحد من حقوق المثليين. فهي لا تسمح للمثليين المرتبطين بعلاقة بالزواج أو تبني الأطفال، كما فرضت قيوداً على الجهود الرامية لتوفير معلومات حول المثلية الجنسية، وبخاصة لفئة الشباب.

وقالت شركة فولكس فاغن، وهي أحد رعاة البطولة، إنها تأسف للخطوة المتعلقة بحظر الإعلانات.

وقالت الشركة المصنعة للسيارات في بيان أرسلته لشبكة "آر أن دي" الإخبارية الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أبلغها بأنه "لا يسمح بعرض إعلانات بألوان قوس قزح في سان بطرسبرغ وباكو، في ضوء القوانين المطبقة على الأماكن الرياضية في روسيا وأذربيجان".

وقالت فولكس فاغن إنها "تأسف لهذا التطور"، لأنها كانت ترغب بـ "إعطاء إشارة أخرى واضحة تؤيد التعددية" من خلال قوس قزح.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له إنه "يدعم تماماً عرض رسائل التسامح هذه واحترام التعددية، والتي عرضت بالفعل في مدرجات الملاعب بجميع مراحل المباريات الـ 16 وستعرض كذلك من جانب شركة فولكس فاغن، شريك الاتحاد، في مباراتي ربع النهائي من بطولة "يورو 2020 اللتين ستقامان في ميونيخ وروما.

Getty Images شاب يركض في الملعب حاملاً علم قوس قزح أثناء عزف النشيد الوطني للمجر.

وقد رفع العديد من عشاق كرة القدم في المباراة التي جمعت بين ألمانيا والمجر ألوان قوس قزح دعماً لحقوق المثليين، واحتجاجاً على القانون الجديد في المجر والذي يحظر مشاركة أي محتوى يعتبر مروجاً للمثلية الجنسية وتغيير الجنس مع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن كافة الرعاة للبطولة باستثناء فولكس فاغن قرروا عدم استخدام إعلانات بألوان قوس قزح بعد الآن في بطولة "يورو 2020"، مع انتهاء الشهر الخاص بمواكب الفخر المثلية.

وستستضيف مدينة سان بطرسبرغ مباراة سويسرا مع إسبانيا الجمعة، بينما ستحتضن باكو المباراة التي ستجمع جمهورية التشيك والدنمارك السبت.

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وكان كابتن الفريق الألماني، حارس المرمى مانويل نوير، قد ارتدى شارة الكابتن بألوان قوس قزح خلال المباراة التي أقيمت في المجر. وفعل كابتن فريق إنجلترا هاري كين الأمر ذاته خلال مباراة إنجلترا مع ألمانيا التي أقيمت في ويمبلي.

يذكر أن الاتحاد العالمي للمثليين والعابرين جنسياً وثنائيي الجنس- فرع أوروبا، وهو منظمة تعنى بحقوق المثليين، يعطي نقاطاً متدنية لروسيا وأذربيجان في تقريره السنوي حول حقوق المثليين في أوروبا.