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إيلاف من الرباط: جرت الأربعاء في مقر وزارة الخارجية المغربية بالرباط مباحثات مغربية -اسرائيلية.

وترأس المباحثات السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، فؤاد يازوغ ،والمدير العام لوزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز ، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد من بلاده.

وعلم " إيلاف المغرب" ان المسؤول الاسرائيلي حظي ايضا باستقبال من طرف ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب.

جانب من المباحثات المغربية-الاسرائيلية في الرباط اليوم

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن يزوغ وأوشبيز تطرقا خلال هذه المباحثات، للعلاقات الثنائية ،كما بحثا سبل إعطاء مضمون لهذا التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية ، وذلك طبقا للاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وتبادل الطرفان ايضا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، لاسيما التحديات الشاملة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاحتباس الحراري والتنمية المستدامة.

وتباحث الوفد الإسرائيلي أيضا ،بمقر الوزارة ، مع ممثلين عن مؤسسات حكومية ، وعالم الأعمال والقطاع الخاص ، حول الفرص الاقتصادية الثنائية والثلاثية.