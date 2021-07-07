قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من دبي: تردّد في أنحاء دبي مساء الأربعاء دوي انفجار قوي لم تعرف أسبابه على الفور، حسبما أفاد سكان في الإمارة الخليجية التي نادرا ما تشهد حوادث كبرى.

وأفاد سكان في منطقة جبل علي التي تضم ميناء رئيسيا في جنوب الإمارة باهتزاز منازلهم جراء قوة الانفجار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود بسماع دوي انفجار في المدينة، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم بعد.

وفيما أشارت التقارير الأولية إلى أن الانفجار ناجم عن انفجار خزان نفط في ميناء جبل علي، افادت "العربية" بأن الانفجار وقع في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في دبي.

وتوجهت سيارات الاسعاف نحو مرفأ جبل علي بعد سماع دوي الانفجار.

وأشارت تقارير أولية إلى أن السفن في ميناء جبل علي لم تتضرر جراء انفجار الحاوية على متن سفينة.

واشارت وكالة الصحافة الفرنسية الى وقوع 3 جرحى على الأقل في الانفجار.

لقطة من فيديو يوثق الانفجار في منطقة جبل علي

وذكرت وسائل إعلام إماراتية بأن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق اندلع بسفينة قبالة الميناء.

بدوره، أوضح مكتب دبي الإعلامي أن فرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات بميناء جبل علي، كما اكد أنه لا إصابات حتى الآن.

ولم يتم إعلان وقف الملاحة في ميناء جبل علي بعد حريق السفينة.