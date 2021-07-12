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إيلاف من لندن: سجلت بريطانيا 34471 حالة إصابة بكورونا، مع ست وفيات، تزامنا مع تحذيرات من العلماء بموجة ثالثة حادة ترفع الوفيات والاصابات والدخول إلى المستشفيات.

وتظهر إحصاءات وزارة الصحة البريطانية أن عدد الإصابات اليومية ارتفع بنسبة 26.1 في المائة في أسبوع، على الرغم من وجود علامات مبكرة على أن تفشي المرض قد يتباطأ.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أيضًا أن عدد المرضى المصابين الذين يموتون بسبب فيروس كورونا قد انخفض بشكل طفيف. وأضيف تسعة ضحايا إلى العدد الرسمي الأسبوع الماضي

ومع ذلك، يمكن أن تتقلب الأعداد اليومية ومن المرجح أن يكون الرقم المنخفض للوفيات اليوم إشارة سريعة بالنظر إلى أن الحالات قد تصاعدت خلال الشهر الماضي وسط الانتشار السريع لمتغير دلتا الهندي.

ولم يتم الإفصاح عن إحصائيات دخول المستشفى لبريطانيا اليوم الإثنين، على الرغم من أن مرافق هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS شهدت زيادة ملحوظة في عدد مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

موجة ثالثة

وعلى صلة، يعتقد علماء حكوميون بريطانيون أن ما بين 1000 و2000 مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 يمكن إدخالهم يوميًا إلى المستشفى في إنجلترا في ذروة الموجة الثالثة، وقد يكون هناك ما بين 100 إلى 200 حالة وفاة يومية.

ومن غير المتوقع أن يصل عدد الإصابات اليومية في هذه الموجة الأخيرة إلى ذروته قبل منتصف أغسطس، وفقًا للأوراق البحثية الصادرة حديثًا عن المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (SAGE).

وحث الخبراء الجمهور على "الحذر" بمجرد رفع معظم القيود في 19 يوليو، من أجل الحد من العدوى وخفض عدد الأشخاص الذين سيموتون بسبب COVID-19.

ويوصي الخبراء بأن لا يعود جميع العمال إلى المكتب اعتبارًا من منتصف يوليو، وأن يستمروا في ارتداء الأقنعة في الأماكن المزدحمة، والبقاء في المنزل عند الإصابة أو الاتصال بتطبيق هيئة الخدمات الصحية الوطنية الخاصة بالبحث والاختبار.

ويزعم العلماء أنه إذا عاد الناس إلى السلوك الطبيعي السابق للوباء مرة واحدة في 19 يوليو، فستكون هناك موجة كبيرة من العدوى وسيتم إدخال أعداد أكبر إلى المستشفى.

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