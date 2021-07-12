قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



برلين: أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الإثنين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ بلاده ستحافظ على دورها كممر لنقل الغاز إلى أوروبا بعد استكمال مشروع نورد ستريم-2 الذي يصل ألمانيا بروسيا دون العبور باوكرانيا.

وقالت ميركل أثناء استقبالها زيلينسكي في برلين "بالنسبة لنا، كانت أوكرانيا وستبقى دولة عبور حتى مع استكمال نورد ستريم-2".

وأوضحت أمام الصحافيين أنها تدرك أن "المخاوف كبيرة من الجانب الأوكراني" مضيفة "إننا ننظر إليها بجدية وسنبذل كل ما بوسعنا حتى يتّضح أن نورد ستريم 2 لا يحل محل شحنات عبور (الغاز) الموعودة".

واعتبر زيلينسكي من جهته أن خط أنابيب الغاز الذي شارف على الانتهاء يشكل "خطرا محتملا لأمن أوكرانيا".

ويربط نورد ستريم 2 روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق بدون المرور عبر أوكرانيا، ما يهدد بحرمان هذا البلد من قسم من المداخيل التي يجنيها من مرور الغاز، إنما كذلك من وسيلة ضغط على روسيا.

والمشروع المدعوم من برلين، يواجه انتقادات شديدة في واشنطن وأوروبا الشرقية.