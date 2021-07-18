إيلاف من الرباط: بينما أسدل الستار الاحد عن الفترة الأولى (الدورة الصيفية) لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين، التي نظمت تحت رعاية الملك محمد السادس، وخصصت للفنون التشكيلية (ورش الجداريات،وورش الصباغة والحفر ،وورش أطفال الموسم ،و"الربيعيات"، ومعارض)، الى جانب ورشة كتابة الطفل، أعلنت مؤسسة منتدى أصيلة عن عقد الفترة الثانية (دورة الخريف) للموسم الثقافي الدولي ما بين 22 أكتوبر و 12 نوفمبر المقبلين .





محمد بن عيسى امين عام منتدى اصيلة وجمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى البحريني وزوجته الفنانة لبنى الأمين لدى زيارتهم لمعرض أعمال الفنانين المشاركين في أوراش التشكيل والحفر (تصوير :رضا التدلاوي)

اي مستقبل للديمقراطيات الانتخابية؟

وقال بيان صدر عن المؤسسة إن جامعة المعتمد إبن عباد المفتوحة في دورتها ال35، ستعرف تنظيم ثلاث ندوات ضمن فعاليات أصيلة هي: أي مستقبل للديمقراطيات الانتخابية؟ والمغرب والساحل: شراكة حتمية ؟ والعرب والمتغيرات الإقليمية والدولية الجديدة: إلى أين تتجه القومية العربية؟وسيشارك في هذه الندوات مفكرون وخبراء من القارات الأربع.

صورة تذكارية مع الاطفال المشاركين في مرسم الاطفال



ندوة حول الشعر

وسيشمل نشاط دورة الخريف أيضا إقامة " خيمة الابداع " التي ستكرم الاعلامي والكاتب المغربي محمد البريني ، الى جانب تنظيم ندوة حول الشعر وقراءات شعرية يشارك فيها مجموعة من كبار الشعراء في المغرب والعالم العربي .

معرض فردي للفنان خالد البكاي

ومثل المواسم الثقافية الدولية السابقة ، ستستقبل دورة الخريف فنانين محترفين من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا سيعملون في ورش الحفر والصباغة بقصر الثقافة.كما سيجري تنظيم معرض فردي للفنان التشكيلي خالد البكاي في فضاء المعارض بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية،بالإضافة إلى معرض الفنانين الزيلاشين الشباب ، الذي يقام في بهو قصر الثقافة.

تجدر الاشارة إلى أن تنظيم الدورتين الصيفية والخريفية يتم بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة)وبلدية أصيلة.



صورة تذكارية للفنانين المشاركين في أوراش التشكيل والحفر في موسم أصيلة الثقافي ال 42



