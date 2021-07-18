يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
إيلاف من الرباط: بينما أسدل الستار الاحد عن الفترة الأولى (الدورة الصيفية) لموسم أصيلة الثقافي الدولي الثاني والأربعين، التي نظمت تحت رعاية الملك محمد السادس، وخصصت للفنون التشكيلية (ورش الجداريات،وورش الصباغة والحفر ،وورش أطفال الموسم ،و"الربيعيات"، ومعارض)، الى جانب ورشة كتابة الطفل، أعلنت مؤسسة منتدى أصيلة عن عقد الفترة الثانية (دورة الخريف) للموسم الثقافي الدولي ما بين 22 أكتوبر و 12 نوفمبر المقبلين .
محمد بن عيسى امين عام منتدى اصيلة وجمال فخرو نائب رئيس مجلس الشورى البحريني وزوجته الفنانة لبنى الأمين لدى زيارتهم لمعرض أعمال الفنانين المشاركين في أوراش التشكيل والحفر (تصوير :رضا التدلاوي)
اي مستقبل للديمقراطيات الانتخابية؟
صورة تذكارية مع الاطفال المشاركين في مرسم الاطفال
معرض فردي للفنان خالد البكاي
التعليقات