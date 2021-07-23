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اسطنبول: غرق مركب مهاجرين على متنه 45 شخصا قبالة سواحل جنوب غرب تركيا فيما بدأ خفر السواحل عملية بحث وإنقاذ، حسبما أعلنت وزارة الدفاع التركية الجمعة.

وتقوم قوة خفر السواحل بالبحث عن المركب المفقود "بعد تلقي معلومة" عن غرقه الخميس على بعد 260 كلم قبالة ساحل بلدة كاش السياحية، بحسب بيان للوزارة.

ولم ترد معلومات فورية حول جنسية المهاجرين.

وكثيرا ما يلجأ المهاجرون غير الشرعيين إلى الانطلاق من تركيا للوصول إلى دول مزدهرة في الاتحاد الأوروبي، غالبا عبر اليونان.

ويعتمد كثيرون على مهربين ويجازفون بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن مراكب مكتظة.

في 2016 عقدت تركيا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يقضي بوقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا.