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إيلاف من لندن: أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أن الدولة الأردنية والحكومة تعمل دوماً على التصدّي لكل من يستهدف زعزعة الأوضاع الأساسية لمجتمعنا وموروثنا القيمي والديني والثقافي.

جاء تأكيد لخصاونة غداة استقالة عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة وفاء الخضرا، بعد إثارتها جدلا واسعا واستهجان كبير في المجتمع الأردني، تحدثت فيه عن شعيرة ذبح الأضحية في العيد، وأن الدين الإسلامي بريء من هذه الطقوس.

وقال الخصاونة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد "وهذا أمر لا نقبل به وهو خط أحمر نتصدى له" وأننا في ذات الوقت نتصدى بنفس الحزم والحسم لمن يستهدف أن يثير أجواء مرتبطة بتهديد سلامة وحياة الناس.

التحريض



وأكد رئيس الوزراء أن تهديد سلامة وحياة الناس وإنتاج أجواء ومناخات من شأنها التحريض عليهم وعلى سلامتهم ووسمهم بكل ما من شأنه أن يستثير بعض الغرائز الأساسية التي لا صلة لها بالدين ولا بموروثنا القيمي والاجتماعي ولا بكوننا دولة مؤسسات هو أمر سنتصدى له بذات الحزم لمن يستهدف زعزعة أوضاع مجتمعنا ومن يمس ثوابتنا الوطنية العامة وثوابتنا الدينية والثقافية والحضارية.

وقال الخصاونة: "هذه المعادلة الأساسيّة التي نسير عليها ونحن ملتزمون تماماً كحكومة ودولة بحماية كل فرد من أفراد مجتمعنا جسدياً، ومن مظاهر التنمر التي تفضي إلى تهديد سلامة وحياة وأرواح البشر والتي تستغلها بعض العناصر الموغلة في التطرف للتحريض على أفراد ومواطنين".

وأضاف: "ربما قد خان بعضهم التعبير في مفاصل معينة للتعبير عن فكرة معينة الا أن هذا يجب ألاّ يشكل مبرراً أو سبباً لتنمر يفضي إلى حالة تحريضية وهذا أمر لا نقبل به بنفس القدر بعدم قبول المس بالثوابت الأساسية لمجتمعنا وموروثنا الديني والقيمي والذي نجله ونضعه نصب أعيننا والمؤطر أساساً في دستورنا الاردني".

استقالة الخضرا



يشار إلى أنه بعد بعد موجة انتقادات ومطالبات شعبية بالإقالة على خلفية منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن الناطق باسم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مهند مبيضين، يوم الجمعة، أن عضو اللجنة الدكتورة وفاء الخضرا قدمت استقالتها وتم قبولها من رئيس اللجنة العين سمير الرفاعي.

وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن اطلقوا وسمين هما #إقالة_وفاء_الخضرا و #شو_بصير_يا_سمير، طالبوا رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي، بإقالة الدكتورة وفاء الخضرا من اللجنة.

وكان رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، وجه قبل قبول استقالة الخضرا، رسالة إلى أعضاء اللجنة، أكد فيها على ثوابت عمل اللجنة وميثاق الشرف الذي جرى التوافق عليه، والذي قال إنه يشهد خروقات من خلال ما يقوم به بعض الأعضاء لدى تعبيرهم عن آرائهم وتواصلهم مع الرأي العام، مشددا على المضامين وتجنب الإساءة والمساس للمعتقدات والثوابت الدينية والعادات والتقاليد والقيم.