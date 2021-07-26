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ايلاف من لندن: أعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات المبكرة الاثنين عن موعد انتهاء الحملات الدعائية للاحزاب والتحالفات السياسية والمستقلين مؤكدة عدم وجود سقف مالي لانفاقها .

وحددت يوم الخميس السابع من تشرين الاول اكتوبر المقبل موعدا لانتهاء الدعاية الانتخابية للمرشّحين للانتخابات النيابية المقررة في العاشر من الشهر نفسه.

وقالت المفوضية في كلمتها الاسبوعية التي تابعتها "ايلاف" انه "استعدادًا لانتخاب مجلس النوّاب العراقي المقرّر إجراؤه في العاشر من شهر تشرين الأوّل لعام 2021 واستنادًا إلى نص المادة 20 من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 ان "الدعاية الانتخابية الحرّة حقّ مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل (24) ساعة من بدء الاقتراع العام".

واشارت الى انه وفقا لذلك فقد صدور قرار عن مجلس مفوضي المفوضية بانطلاق الدعاية الانتخابية للمرشّحين في الثامن من الشهر الحالي وان ستستمرّ لغاية الساعة السادسة من صباح يوم الخميس السابع من تشرين الاول اكتوبراي قبل 48 ساعة من الموعد المقرر للانتخابات..

الحملات الانتخابية



وقالت المفوضية انها شكلت لجان رصد (مركزية في المكتب الوطني) و(فرعية في مكاتب المحافظات الانتخابية كافّة) تتولّى مهمّة متابعة الحملات الانتخابية للمرشحين ومدى مطابقتها لنظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020 الذي صدّق عليه مجلس المفوّضين .. إضافة إلى ما وقعته المفوضية من مذكرة تعاون مع أمانة بغداد بشأن تنسيق العمل والإسناد في متابعة آلية الترويج في الشوارع والساحات والطرقات والتنسيق مع دوائر البلدية المنتشرة في عموم أرجاء العراق في المجال ذاته، كما وقّعت المفوضية مذكرة تفاهم مع هيئة الإعلام والاتصالات لغرض المساندة في متابعة أساليب الترويج من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة .

وشددت المفوضية على انها جادّة كلّ الجدّ بالتزامها في إنجاز التحضيرات اللازمة للانتخابات النيابية المقبلة ضمن موعدها المحدّد بما يتلاءم مع عملها ورسالتها بطريقة فاعلة وكفوءة وبكل نزاهة وشفافية وعدالة وحيث جرى استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بتصميم ورقة الاقتؤاع وطباعتها .

السقف المالي



واكدت المفوضية عدم وجود اي سقف مالي يحدد دعاية المرشحين والأحزاب فيما أشارت الى امكانية قيام المرشحين بجميع الفعاليات الخاصة لحملاتهم الانتخابية.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان في تصريح صحافي للوكالة العراقية الرسمية تابعته "ايلاف" إن "المثبت لدى المفوضية الآن هي الحملة الانتخابية المطلقة بموجب النظام الخاص بالحملات الانتخابية".. مبيناً أنه "بإمكان المرشحين أن يقوموا بكل الفعاليات الخاصة لحملاتهم الانتخابية".

وأضاف أن "طول الفترة المحددة بثلاثة اشهر هي كافية للمرشحين".. موضحا أن "حراك المرشحين في الدعاية الانتخابية غالباً ما يكون في الأيام الأخيرة أو الشهر الأخير من مدة الحملة". وأكد "عدم وجود قيود حالياً على المرشحين بشأن حملاتهم الانتخابية".

وبشأن الانفاق الكلي على دعايات المرشحين الانتخابية أشار سلمان إلى أن "مسألة الانفاق الانتخابي يحدده المرشح أو الحزب"، لافتاً إلى أن "بعض الأحزاب مملوءة مالياً، ولديها دعايات انتخابية قوية جداً تصل الى المليارات، ولا يوجد اي سقف محدد للدعاية الانتخابية".

وبين ان "المفوضية كان لديها مشروع بإحدى المراحل الانتخابية في 2014 لعمل نظام الانفاق الانتخابي يحدد فيه السقف المطلوب لكل مرشح و حزب بالسقف المالي لكن لم ينجح بسبب ان تطبيقه ومراقبته صعبة جداً".

وعلى صعيد المضي بالتحضيرات النهائية لإجراء الانتخابات بينت المفوضية أن "مجلس المفوضين صدق على نماذج تصميم أوراق الاقتراع (التصويت العام) المتضمنة أسماء المرشحين للدوائر الانتخابية وأرقامهم وشعاراتهم بعدد (83) دائرة انتخابية موزعة على (19) مكتب محافظة انتخابي فضلاً عن المصادقة على نموذج ورقة الاقتراع (التصويت الخاص).

8273 مركز اقتراع



واوضحت المفوضية أن "مجلس المفوضين صدق على سجل الناخبين العام بعدد (8273) مركز اقتراع وبواقع (55041) محطة اقتراع ضمن 83 دائرة انتخابية إذ بلغ عدد الناخبين للتصويت العام (23,986,741) بعد حذف بيانات ( 43,293) ناخبا متوفيا وردت أسماؤهم من وزارة الصحة والعمل .

واشارت الى ان المواليد الجدد الذين سيشاركون في الانتخابات للمرة الاولى يبلغ عددهم 988 ألفا 435 ناخبا من مواليد عامي 2001 و2002 وكذلك مواليد 2003 عام سقوط النظام العراقي السابق.

التصويت الخاص



وقالت المفوضية انها انهت ايضا المصادقة على سجل الناخبين للتصويت الخاص بعدد (595) مركز اقتراع خاص وبواقع (2584) محطة اقتراع وبعدد ناخبين (1,075,727) ناخبا من القوات المسلحة والأجهزة الامنية فضلًا عن الناخبين من نزلاء السجون البالغ عددهم (671) ناخبا خُصصت لهم ست محطات للتصويت في محافظات (دهوك، وواسط، والمثنى، وميسان، والسليمانية) فيما تضمن السجل الخاص بالناخبين النازحين (120,126) ناخبا نازحا خُصص لهم (86) مركز اقتراع بواقع (309) محطات اقتراع .

واوضحت ان عدد وكلاء المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية بلغ عددهم (421) وكيلاً وفرق المراقبة المحلية (320) فريقاً لغاية منتصف الشهر الحالي إضافة إلى اعتماد الإعلاميين المحليين .

يشار الى ان التصويت العام للناخبين سيكون في الموعد المحدد للانتخابات في العاشر من تشرين الاول أكتوبرالمقبل فيما سيجري التصويت الخاص قبل ذلك بيومين اي في الثامن من الشهر نفسه.