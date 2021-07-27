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إيلاف من الرباط:قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بالرباط،إن حزبه منفتح على جميع الأحزاب السياسية ولا مانع له في التحالف مع حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الاسلامية .

وأوضح وهبي، الذي حل ضیفا على ملتقى وكالةالانباء المغربية، لمناقشة موضوع "حزب الأصالة والمعاصرة ورهانات استحقاقات 2021"، أن الحزب " له خلاف مع حزب العدالة والتنمية على مستوى تدبير الشأن العام وفي الحصيلة الحكومية فقط، ولا مانع لنا في (الأصالة والمعاصرة) من التحالف معه ".

وحول تحالفاته الراهنة، قال وهبي"لدي تحالف واحد مع حزب التقدم والاشتراكية، بينما حزب الاستقلال يقول بأن هناك تنسيق انتهى بتوقف جلسات البرلمان ".

واعتبر الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن حزبه من " أكثر الأحزاب السياسية انفتاحا ووضوحا "، لافتا إلى أنه " قبل الانتخابات قررنا فتح الحوار مع الأحزاب".

وزاد قائلا:"إن الحزب منفتح أيضا على المجتمع المدني حتى يضطلع بدوره في إدارة الشأن العام، مضيفا أن " أي مواطن ملتزم بالثوابت وبالممارسة الديمقراطية اعتبره حليفا لي ".

وجرى خلال هذا اللقاء بحث مختلف القضایا السیاسیة والحزبیة الراهنة في أفق تنظیم الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد قريبا.

في غضون ذلك ، قال وهبي إن حزبه يطمح لدخول الحكومة من أجل تنفيذ مشروعه السياسي والاجتماعي.

وذكر وهبي إنه ينتمي إلى " حزب سياسي براغماتي يعرف ماذا يريد ".

وزاد قائلا"حين أمارس السياسة فلكي أكون غدا في تدبير الشأن العام. الحزب يسعى لكي يكون في الحكومة وفي تدبير الشأن العام وينفذ مشروعه السياسي والاجتماعي".

وعبر وهبي في الوقت ذاته ، عن " الطموح باحتلال المرتبة الأولى خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة "، بيد انه استدرك قائلا :"إن الناخبين هم من يقررون "، مؤكدا أن " الإرادة الشعبية سيتم احترامها كيفما كانت ".

وأضاف "أشارك في العملية الانتخابية وأؤمن بأن الحزب سيحتل المرتبة الأولى لأنني مقتنع بطبيعة المرشحين".

من جهة أخرى، شدد وهبي على أن ما يميز حزب الأصالة والمعاصرة هو التجاذبات التي يعرفها " والتي ستظل كذلك، نظرا لكونه حزبا مفتوحا يعبر فيه الجميع عن وجهات نظرهم "، معتبرا، بالمقابل، أن وجود تيارات داخل الحزب يشكل مصدر غنى ودليل على تطوره.

وذكر وهبي أنه " إذا جرى القبول بالاختلاف داخل الحزب، فسيتم القبول بها في مواقع تدبير الاختلاف في الشأن العام "، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الأحكام الجاهزة لدى الكثيرين عن الحزب.

واعتبر وهبي أن الحزب "أنهى موضوع النظر في مواقفه وتصوراته وتوجهاته"، مبرزا أن حزب الأصالة والمعاصرة أنشئ استنادا على مبدأين يتمثلان في الاستمرارية في المشروع الحداثي وفي القطيعة مع الممارسات التي تمس بمفهوم الديمقراطية.

وبشأن التعامل مع الانتخابات المقبلة، قال وهبي، إنه يتم بنوع من البرغماتية الجزئية حيث تم فتح المجال لجيل من الشباب مع الاعتماد على الجيل الحالي، مشيرا إلى أن الحزب يضم الأعيان والشباب والنساء .

وشدد وهبي على القول إن الشباب مطالبون بالانخراط بقوة في العمل السياسي واقتحام المجال الحزبي، معتبرا اللائحة الوطنية للشباب " ريعا سياسيا مرفوضا"، كاشفا عن أن البرنامج الانتخابي للحزب سيجري الإعلان عنه يوم 8 اغسطس المقبل.

وفي ما يتعلق بتغطية الدوائر، أبرز الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أنه سيتم تغطية جميع الدوائر البرلمانية، لافتا إلى أن هناك خمس دوائر فيها النقاش وخلاف حولها وسيتم الحسم بشأنها.



