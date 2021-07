لندن: حُكم على سارقة مجوهرات بالسجن لأكثر من خمس سنوات في بريطانيا لسرقتها قطعًا تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الاسترلينية من خلال وضع حصى بدل الأحجار الكريمة.

انتحلت لولو لاكاتوس (60 عامًا) صفة خبيرة أحجار كريمة تحت الإسم المستعار "آنا" للحصول على المجوهرات التي قُدّرت قيمتها الإجماليّة ب4,2 ملايين جنيه استرليني (5,8 ملايين دولار).

وهي ادّعت أنّ زبونًا روسيًّا ثريًّا أرسلها لتقويم المجوهرات قبل أن تبدّلها بحجارة لا قيمة لها.

