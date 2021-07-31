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إيلاف من بيروت: تحوّل الاحتفال بفوز فريق برسبوليس لکرة القدم بالدوري الإيراني ليل الجمعة في طهران وعدة مدن إيرانية أخرى إلى مسرح لتظاهرات عارمة ضد النظام الإيرانيّ، وفقًا لموقع "إيران إنترناشنال".

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لخامنئي مثل "الموت للجمهورية الإسلامية"، و"الموت للديكتاتور"، و"كل هذه السنين جرائم، و"الموت لهذه الولاية"، مواصلين الاحتجاجات التي بدأت قبل 15 يوما في خوزستان.

وكانت مناطق طهران، ولا سيما منطقة طهران بارس شمال شرقي العاصمة، من بين المناطق التي شهدت، ليل الجمعة حتى فجر السبت، تجمعا للمتظاهرين الشباب وهم يرددون شعارات مناهضة للنظام.

رضا بهلوي: "متظاهرون سلميون يقتلون في الشوارع، وأمهاتهم المطالبات بتحقيق العدالة يتعرضن للضرب والاعتقال. هذه الحقارة والدناءة ما هي إلا مؤشر على خوف النظام المتزايد من السقوط. وسيقدم الضابط الذي يرفع يده على أمهات ضحايا نوفمبر 2019 إلى العدالة مع آمره، في غد الحريّة". pic.twitter.com/pROqj8zhOt — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) July 31, 2021

وخلال هذه الاحتجاجات هتف الناس والشباب الموجودون في شوارع طهران بارس: "الموت للديكتاتور"، و"الموت لمبدأ ولاية الفقيه"، و"مرشدنا هو أكبر عار علينا".

وفي مقطع فيديو وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، هتفت مجموعة من المتظاهرين الشباب: "لا غزة ولا لبنان، روحي فداء لإيران" في طهران بارس.

وبالإضافة إلى ذلك، اشتبكت قوات الأمن والباسيج ووحدة الشرطة الخاصة في مناطق بطهران مع أشخاص نزلوا إلى الشوارع للاحتفال بفوز فريق برسبوليس لکرة القدم بالدوري الإيراني، وفي بعض الحالات قاموا بضرب المواطنين وجرحهم.

وقد اشتبکت قوات الأمن في شارع بيروزي بطهران، وكذلك نارمك، بأشخاص نزلوا إلى الشوارع للاحتفال بفوز فريق برسبوليس لکرة القدم بالدوري الإيراني.

وفي آرياشهر، وساحة الصادقية غربي طهران، هتفت مجموعات من المتظاهرين والشباب بشعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية، وردا على ذلك، قامت الشرطة والقوات الخاصة بإغلاق بعض الشوارع في هذه المنطقة، وفي بعض الحالات تصادمت مع الشباب.

كما حوّل الناس والشباب في مدينة کلستان، مرکز مقاطعة بهارستان في جنوب غربي طهران، الاحتفال بفوز فريق برسبوليس لکرة القدم بالدوري الإيراني إلى مشهد من الاحتجاجات وترديد الشعارات ضد علي خامنئي والجمهورية الإسلامية من مساء الجمعة حتى الساعات الأولى من فجر السبت.



وفي الساعات الأولى من بدء الاحتجاجات، هتف المتظاهرون في هذه المدينة: "ليرحل الملالي لن تنفعهم الدبابة والمدفع والصاروخ"، ثم هتفوا "الموت للديكتاتور"، و" كل هذه السنين جرائم، الموت لهذه الولاية".

وأظهرت مقاطع الفيديو الواردة أن أهالي مدينة کلستان الواقعة جنوب غربي محافظة طهران والمتاخمة لـ"رباط كريم"، واصلوا احتجاجاتهم ليل الجمعة وفجر السبت، وهم يهتفون: "رضا شاه لروحک السلام".

في نسيم شهر بمحافظة طهران، هاجمت قوات الوحدة الخاصة بالدراجات النارية تجمعا من المواطنين نزلوا إلى الشوارع للاحتفال بفوز فريق برسبوليس في نسيم شهر بمحافظة طهران. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للشرطة أبرزها "عديمي الشرف" خلال هجوم القوات.

وفي كرمانشاه، التي كانت مسرحًا للاحتجاجات في الأيام القليلة الماضية، نزلت مجموعة من المواطنين إلى الشوارع للاحتفال بفوز فريق برسبوليس لکرة القدم، لكن بعد ترديد شعارات احتجاجية ، قامت قوات الأمن والشرطة بالتصدي للمتجمهرين.

أما مدينة أراك، فقد رددت مجموعة من المواطنين شعارات مثل "الموت للديكتاتور" خلال الاحتفال بفوز فريق برسبوليس لکرة القدم ليل الجمعة، فهاجمت الشرطة المواطنين.