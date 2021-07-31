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إيلاف من لندن: أبلغت المملكة المتحدة عن 26144 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و71 حالة وفاة أخرى في آخر 24 ساعة.

وكان تم الإعلان أمس عن 29622 إصابة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة، بينما تم الإبلاغ عن 31795 حالة إصابة و28 حالة وفاة هذا الوقت الأسبوع الماضي.

وتظهر الأرقام أن الحالات الإيجابية في المملكة المتحدة قد انخفضت بنسبة 33٪ في الأيام السبعة الماضية. ومع ذلك، فقد زادت الوفيات بنسبة 9.2٪ خلال نفس الفترة.

وفي الوقت نفسه، تلقى 35773 شخصًا جرعتهم الأولى من لقاح كورونا أمس الجمعة، مما رفع المجموع الكلي إلى 46811298. وحصل 164295 على حقنة ثانية، مما يعني أن 38126702 قد تم تلقيحهم الآن بالكامل.

تحذير



وعلى صلة، حذر فيه خبير حكومي من أن انخفاض معدلات الحالات خلال الأسبوع الماضي يمكن تفسيره من قبل الأشخاص الذين يرفضون الخضوع للاختبار في محاولة لتجنب الاضطرار إلى عزل أنفسهم.

وقال البروفيسور روبرت ويست، عضو المجموعة العلمية للإنفلونزا الوبائية حول السلوكيات (Spi-B)، التي تقدم المشورة للحكومة، إنه يمكن أن يكون عاملاً في الاختلاف بين معدل الإصابة المرتفع في المملكة المتحدة والانخفاض في الحالات الإيجابية اليومية.

وتظهر أحدث التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS) أن حالات الإصابة بفيروس كوفيد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ يناير في إنكلترا، والأعلى منذ فبراير في ويلز.

وأظهر مسح اختبار المسحة المنزلية الذي أجراه مكتب الإحصاء الوطني أن حوالي واحد من كل 65 شخصًا في منازل خاصة في إنكلترا كان مصابًا بفيروس كورونا في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو - ارتفاعًا من واحد من كل 75 في الأسبوع السابق، والأسبوع التاسع على التوالي الذي زادت فيه الإصابات.





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