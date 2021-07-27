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إيلاف من لندن: سجلت المملكة المتحدة 23.511 حالة إصابة جديدة و131 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وهذا هو اليوم السابع على التوالي الذي ينخفض فيه عدد الإصابات، لكنه أعلى عدد للوفيات اليومية منذ 17 مارس الماضي، عندما تم الإبلاغ عن 141 حالة وفاة.

وقالت تقارير حكومية إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين ماتوا في المملكة المتحدة ارتفع في غضون 28 يومًا من نتيجة اختبار كوفيد الإيجابي إلى 129303.

وتظهر الأرقام المنفصلة التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أنه منذ بدء الوباء، تم تسجيل 154000 حالة وفاة في المملكة المتحدة حيث تم ذكر فيروس كورونا في شهادة الوفاة.

معدلات مرتفعة

وقالت الدكتورة إيفون دويل، المديرة الطبية في إدارة الصحة العامة في إنكلترا، ردًا على بيانات يوم الثلاثاء: "لا تزال المعدلات مرتفعة والوباء لم ينته بعد، وقد سجلنا اليوم أكبر عدد من الوفيات منذ مارس".

وأضافت: "هذا يرجع جزئيًا إلى العدد الكبير من الحالات المسجلة في الأسابيع الأخيرة. نعلم أن الوفيات تتبع عندما يكون هناك عدد كبير من الحالات، وتبرز البيانات اليوم أننا ما زلنا في الموجة الثالثة."

وتابعت دويل: "يمكننا جميعًا المساعدة. الاجتماع بالخارج أكثر أمانًا من الداخل، احصل على جرعتين من اللقاح بأسرع ما يمكن واعزله إذا طلب منك تطبيق هيئة الصحة الوطنية العامة NHS Test & Trace. وإذا ظهرت عليك الأعراض، ابق في المنزل واحصل على اختبار PCR. ثم ان الحد من الاتصال مع الآخرين هو أفضل طريقة لوقف انتشار الفيروس".

وإذ ذاك، تقارن أرقام اليوم مع 24950 إصابة و14 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها أمس الثلاثاء، بينما تم الإعلان عن 46558 حالة و96 حالة وفاة هذا الوقت الأسبوع الماضي.

وتلقى 64585 شخصًا جرعتهم الأولى من لقاح كوفيد أمس الثلاثاء، ليصل المجموع إلى 46653.796. وخضع 171،676 شخصًا آخر لجرعة ثانية، مما يعني أن 37،459،060 تم تطعيمهم الآن بشكل كامل.

ارتفاع الوفيات

وأظهرت أحدث البيانات أن إنجلترا وويلز سجلا أكبر عدد أسبوعي من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا منذ أبريل.

وكانت هناك 218 حالة وفاة بفيروس كورونا المذكور في شهادة الوفاة في الأسبوع المنتهي في 16 يوليو، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، وهو الارتفاع الأسبوعي الثالث على التوالي وزيادة بنسبة 19 ٪ عن الأيام السبعة السابقة.

وفي حديثه للصحفيين في وقت سابق، أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتراجع أعداد القضايا خلال الأسبوع الماضي. وقال: "لقد لاحظت أنه من الواضح أننا أمضينا ستة أيام في بعض الأرقام الأفضل.

وأضاف: "ولكن من المهم للغاية ألا نسمح لأنفسنا بالهرب باستنتاجات سابقة لأوانها حول هذا الموضوع. والخطوة الرابعة من الانفتاح تمت قبل أيام قليلة فقط، على الناس أن يظلوا حذرين للغاية وهذا ما يزال من نهج الحكومة".

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