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إيلاف من لندن: قال كبار الأطباء إن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المضي قدمًا في تخفيف القيود المفروضة على فيروس كورونا في إنكلترا "غير مسؤول".

وأعلن رئيس الوزراء يوم الاثنين أنه سيتم إلغاء معظم القيود الأخيرة المتبقية في إنكلترا اعتبارًا من 19 يوليو، وكان وزير أقر بأن قواعد كورونا تعود هذا الشتاء.

وتظهر تقارير أنه يمكن أن يكون هناك 1000 إلى 2000 حالة دخول إلى المستشفى يوميًا، مع وصول الوفيات إلى ما بين 100 و200 يوميًا بحلول منتصف أغسطس المقبل، حيث من المتوقع أن تكون ذروة الموجة الحالية.

وقالت الجمعية الطبية البريطانية إن تخفيف القيود ينطوي على "عواقب وخيمة"، وقال قال رئيس مجلس الجمعية الدكتور تشاند ناجبول: "إنه أمر غير مسؤول، ومن الخطر بصراحة أن الحكومة قررت المضي قدمًا في خططها لرفع القيود المتبقية على كورونا COVID-19 في 19 يوليو.

تأثير مدمر



وأضاف: "حذر مكتب إدارة المخاطر في الجمعية الطبية (BMA) مرارًا وتكرارًا من الارتفاع السريع في معدل الإصابة والتأثير المدمر الذي لا تزال حالات الاستشفاء المرتبطة بفيروس كورونا المستجد تحدثه على هيئة الخدمات الوطنية الصحية العامة NHS".

وقال ناجبول: "لا يقتصر الأمر على دفع الموظفين إلى حافة الانهيار فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى زيادة فترات الانتظار الطويلة بالفعل للحصول على الرعاية الاختيارية".

ونوه إلى أن رئيس الوزراء أكد مرارا على أهمية النهج البطيء والحذر، لكن في الواقع، فإن الحكومة تثير الحذر والريبة من خلال إلغاء جميع اللوائح بضربة واحدة مع عواقب وخيمة محتملة.

يذكر أنه عند سؤاله عن تقدير 200 حالة وفاة في اليوم ، قال وزير الشؤون المالية بوزارة الخزانة ستيفن باركلي إن رفع القيود مع إغلاق المدارس في العطلة الصيفية هو "الوقت الأمثل للقيام بذلك".

اعادة فتح المدارس



وقال لشبكة سكاي نيوز: "إعادة فتح المدارس في سبتمبر، وإعادة فتحها عندما يكون الطقس الأكثر برودة يجلب معه تحديات أخرى، كما يجلب معه مخاطره".

وأضاف: "لذلك ليس هناك وقت مثالي للقيام بذلك. ما فعلناه هو نشر اللقاح ... يُنظر إلى الافتتاح عندما يتم إغلاق المدارس على أنه الوقت الأمثل للقيام بذلك."

وأضاف باركلي أن البلاد بحاجة إلى "العودة إلى طبيعتها" و"تعلم كيفية التعايش مع الفيروس". وقال: "يتعلق الأمر بتحقيق هذا التوازن بشكل صحيح، بحيث يصل الناس إلى أحكامهم الخاصة، وأن يكونوا عقلانيين، ويتبعون الإرشادات".

وقد وصف رئيس الوزراء في وقت سابق خارطة الطريق لرفع قيود الإغلاق بأنها "حذرة ولا رجعة فيها". لكن الوزير باركلي أقر بوجود احتمال عودة قيود فيروس كورونا في وقت لاحق من هذا العام.

واضاف "لقد كنا حذرين من اجل ان يكون الامر لا رجوع فيه". "لا أحد يعرف ما سيكون في الشتاء".

لم ينته



واعترف جونسون يوم الاثنين بأن الوباء "لم ينته بعد" وأنه يجب على الناس المضي قدمًا بحذر، حيث أظهرت الأرقام وجود 34471 إصابة أخرى مؤكدة مختبريًا في المملكة المتحدة في غضون 24 ساعة حتى الساعة 9 صباحًا يوم الاثنين.

وإذ ذاك، قال البروفيسور آدم فين، عضو اللجنة الحكومية المشتركة للتطعيم والتحصين: "أنا أتعاطف مع الرسالة السياسية التي مفادها أن (القيود) لا يمكن أن تستمر إلى الأبد".

وأضاف: "لكن من ناحية أخرى، لا نريد حقًا الوصول إلى موقف تسوء فيه الأمور لدرجة أنه يتعين علينا إعادة فرض القيود، وهو إجراء موازنة دقيق للغاية لتحقيق ذلك بشكل صحيح".

وقال: "كلما تركت الجني يخرج من الزجاجة، زادت صعوبة إعادته، على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين."

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