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إيلاف من لندن: انخفضت حالات الإصابة بفيروس في المملكة المتحدة لليوم الرابع على التوالي حيث تم تسجيل 31795 إصابة جديدة.

وهذا هو اليوم الرابع على التوالي الذي تنخفض فيه حالات الإصابة بكورونا، مقارنة بـ 36389 حالة يوم الجمعة، لكن العدد اليومي للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا غير متاح بعد بسبب الصعوبات الفنية في معالجة البيانات.

وفي مثل هذا الوقت من الأسبوع الماضي، تم تسجيل 54674 إصابة بالإضافة إلى 41 حالة وفاة

وحذر علماء حكوميون من أن خدمات اختبار كورونا قد تغرق بعد أن أعلنت هيئة الصحة العامة في إنكلترا أن هناك نوعًا جديدًا من فيروس كورونا قيد التحقيق.

لقاحات

وعلى صلة، تُظهر البيانات الأخيرة أيضًا أن 43153 شخصًا إضافيًا في المملكة المتحدة قد تلقوا أول لقاح لفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للبالغين الذين تلقوا حقنة واحدة إلى 46519998.

وتناول 191045 شخصًا جرعتهم الثانية، ما رفع العدد الإجمالي للبالغين الذين تعرضوا للطعن المزدوج إلى 36953.691.

وفي الوقت نفسه، حذر علماء حكوميون من أن خدمات اختبار فيروس كورونا قد تغرق بسبب زيادة الإصابات. ويأتي تحذير العلماء عندما تم الإعلان عن أن هناك نوعًا جديدًا من فيروس كورونا قيد التحقيق من قبل هيئة الصحة العامة في إنكلترا (PHE).

ويقوم الخبراء بتحليل حالات البديل B.1.621 الموجود في جيوب المملكة المتحدة. وتم العثور على المتغير، الذي لم يثبت أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة، في دول أخرى بما في ذلك كولومبيا والولايات المتحدة وإسبانيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية أنها تقوم بتوسيع الاختبارات في مكان العمل وسيتمكن الأشخاص الذين يعملون في الخطوط الأمامية مثل الشرطة والإطفاء وقوات الحدود من تجنب الحجر الصحي - بغض النظر عن حالة اللقاح - إذا كانوا على اتصال وثيق بحالة كوفيد إيجابية.

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