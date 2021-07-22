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إيلاف من لندن: سجلت المملكة المتحدة 39906 حالة إصابة جديدة و84 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

ووفقا لبيانات حكومية، تقارن الأرقام مع 44104 إصابة جديدة و73 حالة وفاة تم الإعلان عنها يوم الأربعاء و48553 حالة إصابة و 63 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها هذا الوقت الأسبوع الماضي.

ومنذ أن بدأ الوباء، توفي ما مجموعه 128،980 شخصًا في المملكة المتحدة في غضون 28 يومًا من اختبار فيروس كورونا المستجد.

وتظهر الأرقام المنفصلة التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية أن هناك 154000 حالة وفاة مسجلة في المملكة المتحدة حيث تم ذكر فيروس كورونا في شهادة الوفاة.

وتلقى حوالي 45101 شخصًا أول جرعة لقاح أمس الأربعاء، مما يعني أن 46433845 تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا في المملكة المتحدة.

جرعة ثانية

وتلقى 183338 شخصًا جرعة ثانية، مما رفع العدد الإجمالي لأولئك الذين تم تلقيحهم بالكامل ضد فيروس كورونا إلى 36.587.904.

وفقًا لأحدث البيانات، تم إدخال 788 مريضًا من فيروس كورونا إلى المستشفى في 18 يوليو، وتم قبول 5175 مريضًا في الأيام السبعة الماضية - بزيادة أسبوعية بنسبة 31.1٪.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه الأرقام عن إرسال أكثر من 600 ألف تنبيه إلى مستخدمي تطبيق هيئة الخدمات الوطنية الصحية العام NHS لفيروس كورونا في غضون أسبوع وحذر تجار التجزئة من نقص محتمل بسبب غياب الموظفين.

إلى ذلك، قال وزير الصحة الأسبق، جيريمي هانت، إن الحكومة تخاطر "بفقدان الموافقة الاجتماعية" للعزل إذا لم تقدم على الفور تخفيفًا لقواعد الحجر الصحي للمُلقحين بالكامل.

واعتبارًا من 16 أغسطس، سيتم السماح للأشخاص الذين هم على اتصال وثيق باختبار إيجابي بتخطي العزلة إذا اخذوا الجرعة المزدوجة، وسيتم نصحهم بإجراء اختبار PCR في أقرب وقت ممكن.

لكن هناك مخاوف من أن العديد من الخدمات، مثل إنتاج الغذاء وخدمات الطوارئ، ستعاني خلال الشهر المقبل، حيث تضطر أعداد متزايدة من الموظفين إلى البقاء في عزلة ذاتية.

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