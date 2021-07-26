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إيلاف من لندن: أبلغت المملكة المتحدة، الإثنين، عن 24950 حالة إصابة جديدة بكورنا و14حالة وفاة في آخر 24 ساعة. وهذا يعني أن انخفاض الإصابات لليوم السادس على التوالي.

وكان تم الإبلاغ عن حوالي 29173 حالة و28 حالة وفاة أمس الأحد. ويوم الاثنين الماضي، تم تسجيل 39950 حالة و72 حالة وفاة.

وقال بول هانتر، أستاذ حماية الصحة والطب بجامعة إيست أنجليا، إن الانخفاض في عدد الحالات خلال الأسبوع الماضي "كان مرجحًا بالتأكيد".

لكنه أضاف في كلام نقلته شبكة (سكاي نيوز): "القضية، مع ذلك، أننا لا نعرف بعد ما هو ميزان الاحتمالات مع افتتاح الأماكن مع يوم الحرية (19 يوليو)، ولكن من ناحية أخرى، تتفكك المدارس في العطلة الصيفية، لذلك من الصعب للغاية الحكم بالضبط على الضغط ، في عطلة نهاية الأسبوع".

وتابع: "شخصيا، أعتقد بشكل عام أننا ربما لن نشهد زيادة كبيرة في نهاية الأسبوع المقبل، ولكن إذا فعلنا ذلك، فمن المحتمل أن يكون قصير الأجل نسبيًا".

تفاؤل

وأكد البروفيسور هانتر: "لذلك أنا متفائل للغاية بشأن الصيف، ولكن لا يزال أمامنا الخريف والشتاء، وسنرى بلا شك المزيد من الحالات مع اقتراب عيد الميلاد."

وحذر من أنه بحلول الخريف، سيشهد العديد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم في وقت مبكر من البرنامج أن حمايتهم بدأت تتضاءل، مما يجعل التنبؤات صعبة.

على الرغم من ذلك، قال هانتر إنه "مقتنع تمامًا" بأن تخفيف القواعد الأسبوع الماضي كان "الشيء الصحيح"، مضيفًا أنه "من المحتمل، في نهاية المطاف، أن يؤدي إلى انخفاض حالات الإصابة والوفيات على المدى الطويل أكثر مما كنا سنشهده لو فتحنا في الخريف ".

وقال البروفيسور هانتر إن المملكة المتحدة كانت "على الأرجح" في النقطة التي مرت فيها ذروة هذه الموجة، ولكن لا يمكن أن يكون هناك يقين حتى نهاية هذا الأسبوع، عندما يكون تأثير تخفيف القواعد أكثر وضوحًا.

مخاوف

وعلى صلة، هناك مخاوف متزايدة من توقف برنامج التطعيم بين الشباب، حيث تشير الأرقام الواردة في صحيفة (التايمز) إلى أن ثلث أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا لم يتلقوا جرعتهم الأولى.

وأقل من 60٪ من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا تلقوا طعنة أولى وعدد حالات كورونا بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا أعلى بست مرات من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عامًا.

استطلاع يوغوف

في وقت سابق، نُشر استطلاع لـ(يوغوف ـ YouGov) أظهر أن استخدام أقنعة الوجه بين الشباب قد تراجع منذ إنهاء قيود إنكلترا قبل أسبوع.

ووجد الاستطلاع أن 46٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا قالوا إنهم ارتدوا قناعًا للوجه في مكان عام في الأسبوعين الماضيين، مقارنة بـ 58٪ في 16 يوليو و 64٪ في 2 يونيو.

كما وجد الاستطلاع الذي شمل 1742 بالغًا بريطانيًا بين 21 و 22 يوليو أن معدل استخدام أقنعة الوجه في الفئات العمرية الأخرى لم يتغير كثيرًا: 69٪ من البريطانيين قالوا إنهم ارتدوا أقنعة الوجه في الأسبوعين الماضيين، مقارنة بـ 71٪ في 16 يوليو و 73٪ في 2 يونيو.

وفي الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن أن طلاب الجامعات قد يحتاجون إلى التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا لحضور المحاضرات والبقاء في القاعات في العام الدراسي القادم.

وقال مصدر حكومي رفيع لشبكة (سكاي نيوز) عن احتمال فرض جوازات تطعيم للجامعات: "نحن لا نستبعد ذلك"



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