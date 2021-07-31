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أثينا: أعلن رجال الإطفاء اليونانيون أنّه تم إخلاء أربع قرى في شمال غرب جزر بيلوبونيز قرب مدينة باتراس مع محاولة إخماد حريق غابات كبير اندلع مع درجات حرارة مرتفعة جدًّا.

وشارك 95 إطفائيّاً و33 شاحنة وأربع طائرات ومروحيّات في جهود احتواء الحريق في منطقة زيريا، بحسب رجال الإطفاء.

وبعثت السلطات برسائل على الهواتف المحمولة لتحذير السكان بوجوب إخلاء قرى زيريا وكاماريس وأخاياس ولابيري.

ومساء السبت تمّ إجلاء السكان من منتجع لوغوس بعد أن امتدّت ألسنة اللّهب إلى الساحل. ونقلت شرطة الموانىء السكان والسيّاح إلى ميناء إيغيو على بعد بضعة كيلومترات من البلدة.

كما وُضعت مستشفيات باتراس في حال تأهّب لإستقبال جرحى محتملين، وكذلك خفر السواحل لإنقاذ السباحين الذين قد يختنقون بسبب الدخان.

موجة حرّ

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أنّ الطريق السريع في المنطقة المتضرّرة وكذلك جسر ريو أنتيريو الذي يربط بيلوبونيز والبر اليوناني، أغلق أمام حركة المرور.

وكل صيف تتعرّض الغابات اليونانيّة التي باتت جافة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لحرائق تغذّيها الرياح القويّة.

وتواجه اليونان موجة حرّ جديدة منذ الجمعة حيث تراوحت درجات الحرارة بين 42 و44 درجة وفقًا لخدمة الأرصاد الجويّة اليونانيّة.

وقبل أيّام قليلة، اندلع حريق في جبل بنتلي قرب العاصمة اليونانيّة.

في تموز/ يوليو 2018 قُتل 100 وشخصان في بلدة ماتي الساحليّة قرب أثينا، في أسوأ حصيلة قتلى جراء حريق في البلاد.