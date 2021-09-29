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ايلاف من لندن : كشفت المفوضية العراقية العليا للانتخابات الاربعاء عن استبعاد 6 مرشحين من التنافس وتسجيل 160 مخالفة دعائية لاخرين وتخصيص 2900 محطة اقتراع لتصويت عناصر القوات الامنية والمرضى والسجناء في يوم الاقتراع الخاص.

وقالت المفوضية انها فتحت 2900 محطة انتخابية للتصويت الخاص الذي سيجري يوم الجمعة الثامن من الشهر المقبل والذي يشارك فيه عناصر القوات الامنية والسجناء والمرضى والذي سيجري قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع العام يوم الاحد العاشر من الشهر نفسه.

واوضحت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي تفاصيل توزيع هذه المحطات منوهة الى انها تشمل 2584 محطة انتخابية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الامـنـيـة الـبـالـغ عـددهـم أكـثـر مـن مليون ناخب.. و 309 مـحـطـات لـلـنـازحـين و 7 محطات للنزلاء في السجون.

واكدت منع مصابي فيروس كورونا من المشاركة في الانتخابات وقالت أنه بالنسبة للمصابين والـراقـديـن فـي امستشفيات فلا يـحـق لـهـم الـتـصـويـت كــون الـراقـديـن غـيـر مشمولين بـالانـتـخـابـات"، مبينة أنـه "سيتم تعفير محطات الاقتراع ومـراكـزه قبل يوم بالتنسيق مع مراكز الدفاع المدني.

160 مخالفة دعائية

وقالت الغلاي إن 160 مخالفة لمرشحين رصدت من قبل المواطنين والمرشحين واللجان الرئيسة والفرعية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية، بإسناد كل من أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لمتابعة تلك الحملات، بعد توقيع مذكرات تفاهم معها، فضلا عن التنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات بمتابعة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.. مشيرةً في تصريحات لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعتها "ايلاف" الى أن "بعض المرشحين أزالوا مخالفاتهم بعد تبليغهم برصدها".

واوضحت أن المفوضية وأمانة بغداد والدوائر البلدية منعت استخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والحسينيات والأماكن المقدسة والجسور والأماكن التراثية والنصب والتماثيل لنشر إعلانات الأحزاب والمرشحين.. كما حظرت تثبيت لوحات الدعاية للمرشحين والأحزاب على قطع الدلالة المرورية للطرق العامة واشترطت أن تكون وسائل الدعاية الانتخابية من المواد التي تسهل إزالتها كحد اقصى بعد شهر من اجراء الانتخابات.

عقوبات المخالفات الانتخابية

وبينت المتحدثة أن "الآثار المترتبة على المخالفة الانتخابية هي الغرامة أو الحبس أو كليهما وقد تصل الى إلغاء المصادقة على الترشيح .. منوهة الى المفوضية الغت مصادقة عدد من المرشحين بعد مخالفتهم شروط الحملات الانتخابية إضافة الى عدد آخر خالف وثيقة السلوك الانتخابي الموقع عليها من قبلهم".

واشارت المتحدثة في تصريحات اخرى الى ان المفوضية استبعدت 6 مرشحين للانتخابات لاسباب قانونية مختلفة من اصل 3249 مرشحا متنافسا مستدركة بالقول انهم قدموا اعتراضات الى الهيئة القضائية في المفوضية على قرار استبعادهم وسيتم البت بها خلال 10 ايام من تاريخ تقديم الطلب.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد وجه الاثنين نداء الى مليونين و663 الفاً و675 مواطن لم يستلموا بعد بطاقاتهم الانتخابية خلال تغريدة على موقعه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" دعاهم فيه الى الاسراع في استحصال بطاقة الناخب "من أجل مستقبلكم ومستقبل أبنائكم.. أصواتكم أمانة لا تهدروها، من يسعى إلى الإصلاح والتغيير للأفضل، عليه العمل على المشاركة الواسعة في الانتخابات.. ‏أصواتكم مستقبل العراق".

يشار الى ان مجموع عدد الناخبين العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من الشهر المقبل يبلغ 23 مليون و986 الفا و741 مواطنا فيما يبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم البلاد 8273 مركزا بواقع55041 محطة اقتراع ضمن 83 دائرة انتخابية.