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روما: أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الأربعاء، عقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان في 12 تشرين الأول/أكتوبر لمناقشة المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب في هذا البلد.

وقال دراغي لوسائل الإعلام في روما "ستعقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان في 12 تشرين الأول/أكتوبر (...) لمعرفة ما إذا كان من الممكن إيجاد أهداف مشتركة بين البلدان العشرين الأغنى في العالم. هناك قبل كل شيء ضرورة إنسانية. ما أسمعه مراراً هو أن هناك كارثة إنسانية على وشك الانتشار لأن أفغانستان لا تحظى بأي دعم من بقية العالم".

وأكد دراغي الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين "أعتقد أنه من واجب الدول الأكثر ثراء أن تتحرّك لتجنب كارثة إنسانية".

وتابع "الموضوع الثاني سيكون حول الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي، مجموعة العشرين، لمنع أفغانستان من أن تصبح مجددا بؤرة للإرهاب الدولي".

ولم يحدد دراغي آليات عقد القمة في 12 تشرين الأول/أكتوبر، لافتا فقط إلى أنها ستمدد لتشمل جهات أخرى، من بينها الأمم المتحدة وقطر وإسبانيا وهولندا.

ومن المستبعد جدا أن تُعقد القمة حضوريا إذ من المقرر عقد قمة مجموعة العشرين العامة في 30 تشرين الاول/أكتوبر و31 منه في روما بحضور قادة هذه الدول.