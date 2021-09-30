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إيلاف من لندن: قال وزير بريطاني إن أزمة الوقود "عادت إلى السيطرة" حيث يتم تسليم المزيد من الوقود إلى المحطات. وإذا كان الناس "يتسوقون بشكل طبيعي" فإن المشكلة ستصحح نفسها.

وقال وزير الدولة في وزارة الخزانة سايمون كلارك لشبكة (سكاي نيوز) إن أزمة الوقود "عادت إلى السيطرة" حيث يتم تسليم المزيد من الوقود لمحطات الوقود أكثر مما يباع.

وبعد أيام من الطوابير الطويلة في محطات الوقود ونفاذ الوقود لدى العديد منها، قال كلارك إن الرسالة الرئيسية اليوم هي "هناك وقود كاف".

مهمة الحل

وأكد الوزير البريطاني: "هذه الأزمة هي الآن شيء عادت السيطرة عليه. يتم الآن تسليم وقود إلى محطات الوقود أكثر مما يتم بيعه، ونحن على ثقة من أن السوق التجاري يمكنه حل هذا الأمر."

وقال كلارك: كان الوقود نفذ في نهاية الأسبوع، من 60٪ من المحطات، ولكن حتى يوم أمس الأربعاء، انخفض ذلك إلى 27٪ وأن الوضع "سيستمر في التحسن".

وأكد وزير شؤون الخزانة أن 150 من سائقي الجيش ما زالوا على أهبة الاستعداد لقيادة الشاحنات إذا لزم الأمر لأن النقص ناتج عن نقص سائقي الشاحنات الثقيلة، لكن لم يتم استخدامهم حتى الآن.

وقال كلارك: "الرسالة الأكثر أهمية هي أن مرونة سلسلة إمداد الوقود آخذة في التحسن". وأكد: "إذا كان الناس يتسوقون بشكل طبيعي، فسيصحح هذا الأمر نفسه".

طلب رخص



وأضاف أن هناك الآن 4000 طلب رخصة مؤقتة للمركبات الثقيلة في النظام وتحاول الحكومة تقليل وقت المعالجة إلى أقل من خمسة أيام للمساعدة في نقص السائقين.

وقال: "نحن نعمل بجد للتأكد من أننا ندرب المزيد من السائقين، ونزيد الاختبارات، حتى نتمكن من التأكد من اجتيازهم للاختبار".

وعلى الرغم من نفاد الوقود في أكثر من ربع محطات الوقود في المملكة المتحدة، وفقًا لمسح أجرته جمعية تجار التجزئة للبنزين (PRA)، لا يزال سائقي السيارات يقولون إنه لا يوجد وقود كافٍ.

وأصبحت بعض الطرق في جميع أنحاء لندن مزدحمة حيث كان السائقون يبحثون عن الوقود، مع قيام البعض بملء قوارير المياه وتقارير عن أعمال عنف.

طوابير



وشهدت أيام الفوضى على سائقي السيارات تشكيل طوابير طويلة أمام نفاذ مضخات البنزين والوقود، وحذر تجار التجزئة الحكومة من أن الأزمة تهدد خطوط مخزونهم مع اقتراب موسم الأعياد.

وتقول صناعة الوقود إن هناك مؤشرات على أن أزمة الوقود في المملكة المتحدة آخذة في الانحسار، لكن وزير الأعمال كواسي كوارتنغ حذر من أنه "لا يضمن أي شيء" بشأن ما إذا كانت الفوضى سيكون لها تأثير على عيد الميلاد.

وشهدت أيام الفوضى، اصطفاف سائقي السيارات في طوابير طويلة للحصول على البنزين مع نفاد مضخات الوقود وسط مخاوف من أن القضايا الناشئة عن الأزمة قد تمتد حتى نهاية العام.

بيان مشترك



وفي بيان مشترك صدر يوم الأربعاء، قال أعضاء في صناعة الوقود، بما في ذلك شل المملكة المتحدة، وبي بي، وإسو بتروليوم يو كيه إنهم "يرون الآن دلائل على أن الوضع في المضخات قد بدأ في التحسن".

وقال البيان "التقينا اليوم بوزير الأعمال ونواصل العمل عن كثب مع الحكومة للحفاظ على شحنات الوقود المنتظمة إلى المحطات، بدعم من النشر الترحيبي لأسطول الناقلات الاحتياطية اليوم".

وأكد البيان: "نحن لا نزال واثقين من أن الوضع سيستقر أكثر في الأيام المقبلة ونشجع الجميع على ملء الفراغ كما يفعلون عادة لمساعدة البوابات الأمامية على العودة إلى طبيعتها."

