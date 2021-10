إيلاف من دبي: دشن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء الخميس حفل الافتتاح الرسمي لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي تستضيفه الإمارات في دبي ضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وقد نقلا تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وترحيبه وأمنياته بالتوفيق لممثلي الدول ووفود المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة.

يمتد المعرض، الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، على مدار ستة أشهر تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" وبالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي "الاستدامة و"التنقل" و"الفرص" من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.

وقد أحيا حفل الافتتاح الفنانون محمد عبده وحسين الجسمي وأحلام.

وبحسب "البيان" الإماراتية، استذكر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي في كلمة خلال حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، أول حضور للإمارات في معرض إكسبو الدولي، حيث قال إنه «في عام 1970 في أوساكا كانت المرة الأولى التي قدمت فيها حضورنا في منصة إكسبو في استوحي جناح تصميمه من قلعة الجاهلي في العين. كان ذلك قبل عام ونصف من قيام دولة الإمارات العربية المتحدة».

أضاف «منذ ذلك الحين بدأ بإيمان وعمل مشترك بين القادة المؤسسين، حيث اجتمعنا على حقيقة راسخة مفادها أننا معاً أقوى.. إماراتيون ننتمي لوطن واحد.. نصنع وطناً أفضل.. كان الاستثمار في بناء الإنسان أولويتنا.. أوجدنا الفرص لازدهار الجميع.. وفي عام يوبيلنا الذهبي .. نشارك العالم بإنجازاتنا التي كان البعض يعتقد انها مستحيلة».

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك أن «هذه الرؤية هي التي جعلتنا نختار شعار تواصل العقول وصنع المستقبل.. كل دولة لها جناحها الخاص وهذا لا نظير له من قبل على تاريخ إكسبو المديد».

أضاف «إن استضافتنا لإكسبو تحمل رسالة عظيمة مفادها أن التسامح نهجنا ونرحب بالتواصل مع كل شعوب العالم.. سنتواصل بعقولنا على مدى الخمسين سنة المقبلة بل المائة سنة المقبلة».

هــــــــــــذا وقــــــــــتنا.. هـــــــــذا #إكسبو2020



Follow me



One voice, one family.. The world as it stands



in the palm of our hands.. it’s our time@expo2020dubai l https://t.co/roMpnRtMNH