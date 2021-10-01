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لندن: يدخل إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الإتحاد الأوروبي ودول المنطقة الإقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد بريكست، حيّز التنفيذ، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

وبموجب خطط أعلنتها لندن قبل نحو عام، سيكون لزامًا على غالبية مواطني سويسرا والإتحاد الأوروبي ودول المنطقة الإقتصادية الأوروبية، أن يحملوا جواز سفر صالحًا لدخول أراضي المملكة المتحدة اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضحت بريطانيا أنّ هذا الإجراء الذي يأتي في أعقاب خروجها النهائي من الإتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، ضروري للحد من إمكان استخدام وثائق قابلة للتزوير بشكل أسهل من أجل دخول أراضيها، ومكافحة الجريمة ووقف المهاجرين غير الشرعيين.

We're ending the use of insecure ID cards for entry into the UK to strengthen our border and deliver on the people’s priority to take back control of our immigration system.



Firm on those who seek to abuse the system.

Fair on those who play by the rules.#NewPlanForImmigration pic.twitter.com/DzACEcogxT — Priti Patel (@pritipatel) October 1, 2021

الهوية غير الآمنة

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل في بيان ليل الخميس إنّ على لندن "ضبط المجرمين الذين يسعون إلى دخول بلادنا بشكل غير شرعي باستخدام مستندات مزوّرة".

وتابعت "من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزّز (أمن) حدودنا ونحقّق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة" الخاص بالمملكة المتحدة.

ويدخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ في وقت تعاني بريطانيا من نقص في عدد سائقي الشاحنات يقدّر بالآلاف، ما أدّى إلى أزمة وقود حادة وشحّ في بعض المواد التموينية على رفوف المتاجر الإستهلاكية.

وحذّرت تقديرات صادرة عن قطاع النقل البري من أنّ التغيير في معايير الدخول باستخدام بطاقات الهوية، يهدّد بفرض عقبات إضافية أمام السائقين في ظلّ النقص القائم، والذي يعزوه منتقدو الحكومة إلى بريكست وتبعات كوفيد-19.

وعود وتغييرات

وكان منع الدخول باستخدام بطاقات الهوية ضمن التغييرات التي وعد حزب المحافظين الحاكم باعتمادها خلال حملته الإنتخابية عام 2019، في إطار وعوده باستعادة السيطرة على الحركة عند حدود المملكة المتحدة.

وتشمل القوانين المقترحة التي أثارت إنتقادات المدافعين عن حقوق الإنسان، صلاحيات لتوقيف المهاجرين غير الشرعيين ونقل طالبي اللّجوء إلى دول أخرى في انتظار البت بطلباتهم.

وأوضحت لندن أنّ مواطني سويسرا والإتحاد الأوروبي ودول المنطقة الإقتصادية الأوروبية الذين سبق لهم أن مُنحوا إقامة في بريطانيا، سيسمح لهم بدخول أراضيها باستخدام بطاقة الهوية فقط عند المعابر الحدودية، حتى العام 2025.