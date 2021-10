لندن: يدخل إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقات الهوية الصادرة عن دول الإتحاد الأوروبي ودول المنطقة الإقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد بريكست، حيّز التنفيذ، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية.

وبموجب خطط أعلنتها لندن قبل نحو عام، سيكون لزامًا على غالبية مواطني سويسرا والإتحاد الأوروبي ودول المنطقة الإقتصادية الأوروبية، أن يحملوا جواز سفر صالحًا لدخول أراضي المملكة المتحدة اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضحت بريطانيا أنّ هذا الإجراء الذي يأتي في أعقاب خروجها النهائي من الإتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام، ضروري للحد من إمكان استخدام وثائق قابلة للتزوير بشكل أسهل من أجل دخول أراضيها، ومكافحة الجريمة ووقف المهاجرين غير الشرعيين.

We're ending the use of insecure ID cards for entry into the UK to strengthen our border and deliver on the people’s priority to take back control of our immigration system.



Firm on those who seek to abuse the system.

Fair on those who play by the rules.#NewPlanForImmigration pic.twitter.com/DzACEcogxT