قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: سجلت المملكة المتحدة في آخر 24 ساعة، 30301 حالة إصابة جديدة بكورونا و121 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا، وفقًا لبيانات حكومية.

وتقارن الأرقام مع 35577 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 و127 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها أمس الجمعة، و27798 حالة إصابة و 108 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها قبل أسبوع.

ويأخذ العدد الإجمالي للوفيات في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي إلى 136،913 - مطابقًا تقريبًا لعدد سكان مدينة إيبسويتش (136،913) وفقًا لتقدير السكان الذي نشره مكتب الإحصاء الوطني.

ويوم السبت، تم إدخال ما مجموعه 768 شخصًا إلى المستشفى بسبب الفيروس، بإجمالي 6733 مريضًا حاليًا في المستشفى، منهم 815 في أسرة تهوية.

وتم إعطاء حوالي 37787 جرعة أولى من لقاح كورونا في آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي جرعة اللقاح الأولى إلى 48901277 جرعة.

وتلقى 33638 مرة أخرى لقاحًا ثانيًا، مما يعني أن ما مجموعه 44935470 تم تطعيمهم الآن بشكل كامل.

حبوب مضادة

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي ألمح فيه رئيس فرقة العمل المعنية بالأدوية المضادة للفيروسات في المملكة المتحدة إلى الاهتمام بحبوب جديدة تسمى مولنوبيرافير بعد أن أظهرت نتائج التجارب السريرية "المشجعة للغاية" أنها خفضت حالات دخول المستشفى والوفيات إلى النصف.

وقال إيدي غراي: "نحن منخرطون في البحث عن كثب في جميع الخيارات المتاحة، لكننا في الحقيقة لسنا في وضع يسمح لنا بإعطاء تفاصيل حول محادثات محددة في هذه اللحظة".

وإلى ذلك، حذر وزير الصحة ساجد جاويد موظفي دار الرعاية الصحية من "الحصول على حقنة أو الحصول على وظيفة أخرى" قبل الموعد النهائي في 11 نوفمبر للعاملين في مجال الرعاية لتلقي جرعات اللقاح.

وقال جاويد إنه لن يمدد الموعد النهائي للسماح لمزيد من العمال بالحصول على حقنة ثانية ، لكن منظمات دور الرعاية حذرت من أن القرار قد يؤدي إلى نقص في الموظفين.

مواضيع قد تهمك :