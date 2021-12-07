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إيلاف من لندن: تواجه الحكومة البريطانية اتهامات بأنها لم تفعل كل ما في وسعها في عمليات الإجلاء من أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة وكانت قراراتها فوضوية مع نقص في الموظفين.

واتهمت الحكومة البريطانية من جانب "مبلغين" عن المخالفات، بأنها كنت مهتمة برفاهية الحيوانات وأن الكلاب أعطيت الأولوية على البشر في عمليات إجلاء الأفغان.



وتم اليوم الثلاثاء، إبلاغ مجلس العموم بأن ما يصل إلى 150 ألف شخص تقدموا بطلبات للإجلاء إلى فريق الحالات الخاصة الأفغانية وأن "أقل من 5٪" قد تلقوا أي مساعدة.

مجلس العموم



وقدمت البلاغات للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم في دليل مكتوب من قبل المسؤول عن مكتب وزارة الخارجية، رافائيل مارشال.

وردا على الاتهامات، قال نائب رئيس الوزراء وزير العدل البريطاني دومينيك راب الذي كان وزيرا للخارجية خلال الأزمة، إن الحكومة فعلت "كل ما في وسعها" لإخراج الأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، ونفى أن يكون الوزراء قد أعطوا الأولوية لإجلاء الحيوانات على البشر.



كما اتهمت الحكومة البريطانية الحكومة بأنها كانت غير مستعدة لعدد كبير من صرخات المساعدة من الأفغان المعرضين للخطر بسبب صلاتهم بالمملكة المتحدة. ويُزعم أن بعض هؤلاء الأفغان قُتلوا منذ ذلك الحين.

واتهم وزير الخارجية السابق راب أيضا بالاستجابة ببطء شديد وغير كافٍ للأزمة.



وفي حديثه إلى قناة (سكاي نيوز)، اليوم الثلاثاء، قال راب إن الحكومة فعلت "كل ما في وسعها" لإخراج الأفغان المعرضين للخطر من أفغانستان في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة - ونفى أن يكون الوزراء قد أعطوا الأولوية لإجلاء الحيوانات على البشر.

وأضاف راب: "في غضون أسبوعين، قمنا بإجلاء 15 ألف شخص. وهذا أكبر إجلاء في الذاكرة الحية، والدولة الوحيدة التي أخرجت المزيد من الناس كانت الولايات المتحدة.

جهد بطولي



وأكد وزير الخارجية خلال الأزمة: "لقد تطلب الأمر جهدًا بطوليًا وشاقًا للغاية لتحقيق ذلك، في ظل ظروف صعبة للغاية."

وقال راب إنه لم يتعرف على أرقام السيد مارشال التي تشير إلى أن 5٪ فقط من المواطنين الأفغان الذين تقدموا بطلبات للحصول على المساعدة بموجب خطة بريطانية واحدة حصلوا على المساعدة ورفض المزاعم التي تفيد بأن المسؤولين الصغار تُركوا لاتخاذ قرارات تتعلق بالحياة أو الموت بشأن عمليات الإجلاء.

وفي شهادته التي قدمت إلى مجلس العموم، قال المسؤول عن مكتب وزارة الخارجية، رافائيل مارشال إن وزارة الخارجية "تلقت تعليمات من رئيس الوزراء" لاستخدام "قدرة كبيرة" لمساعدة الحيوانات على مغادرة البلاد التي كانت تحت رعاية نوزاد، التي يديرها بول "بن" فارثينغ.

وقال "كانت هناك مقايضة مباشرة بين نقل حيوانات نوزاد وإجلاء البريطانيين والأفغان الذين تم إجلاؤهم، بمن فيهم الأفغان الذين خدموا مع الجنود البريطانيين".



يذكر أن رافائيل مارشال عمل كمسؤول مكتب في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) من نوفمبر 2018 إلى سبتمبر 2021.

وكان استقال بعد أن أمضى أسبوعًا من العمل في فريق الحالات الأفغانية الخاصة، والذي عمل على إجلاء الأفغان المؤهلين وإحضارهم إلى المملكة المتحدة بعد أن استعادت طالبان السيطرة على كابول في أغسطس.



في دليل أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، ادعى رافائيل مارشال أن رسائل البريد الإلكتروني من الأفغان اليائسين لم تتم قراءتها، وقد عمل مسؤولون صغار ليس لديهم معرفة محلية في قضايا متخصصة، وأن رئيس الوزراء دفع لإنقاذ الحيوانات "على حساب البشر المباشر".

ونفى وزير الخارجية في ذلك الوقت، دومينيك راب، المزاعم وقال إن الحكومة فعلت "كل ما في وسعها" لإنقاذ الضعفاء بعد سيطرة طالبان.

8 اتهامات



ووجه مارشال نحو ثمانية اتهامات رئيسية وجهت في شهادته المكونة من 40 صفحة. وزعم رافائيل مارشال أن "ما بين 75.000 و 150.000 شخص"، قدموا بطلبات للإجلاء من أفغانستان بعد إعلان طالبان انتصارها في 15 أغسطس. وقال إنه لعدد من الأسباب "تلقى أقل من 5٪ من هؤلاء أي مساعدة".

وقال مارشال إن الأفغان الذين خدموا إلى جانب القوات البريطانية أو الموظفين الدبلوماسيين مؤهلين للإجلاء. وأضاف: يمكن للجنود المحليين والسياسيين والصحفيين وموظفي الخدمة المدنية والنشطاء وعمال الإغاثة والقضاة الذين عملوا مع الحكومة الأفغانية السابقة التقدم أيضًا لأن صلاتهم بقوات المملكة المتحدة جعلتهم أهدافًا محتملة لطالبان.



وقال مارشال إنه من بين 95٪ من المتقدمين الذين تركوا وراءهم "من الواضح أن بعضهم قتلوا منذ ذلك الحين على يد طالبان".

وأضاف: بينما كان الأفغان يحاولون الفرار من نظام طالبان الجديد، دعا أحد أفراد مشاة البحرية الملكية السابقة الحكومة للمساعدة في إجلاء الحيوانات المعرضة للخطر أيضًا.

ماوى الحيوانات



يشار إلى أن بول "بن" فارثينغ كان أسس مأوى للحيوانات يسمى (نوزاد) في أفغانستان بعد أن خدم هناك في عام 2006. وبعد استيلاء طالبان على السلطة ، استأجر طائرته الخاصة لإحضار جميع حيواناته وموظفيه وعائلاتهم إلى المملكة المتحدة ، لكنه لم يتمكن من إعادة سوى 170 قطة وكلبًا، ولم يكن هناك أشخاص.

وبحسب السيد مارشال، فإن وزارة الخارجية "تلقت تعليمات من رئيس الوزراء" لاستخدام "قدرة كبيرة" لمساعدة حيوانات السيد فارثينغ على مغادرة أفغانستان.



ويقول إن هذا الطلب جاء على حساب الأفغان المستضعفين. وقال "كانت هناك مقايضة مباشرة بين نقل حيوانات نوزاد وإجلاء البريطانيين والأفغان الذين تم إجلاؤهم، بمن فيهم الأفغان الذين خدموا مع الجنود البريطانيين".

وأضاف أن حقيقة أن السيد فارثينغ كان قادرًا على استخدام طائرة خاصة لا علاقة له بالموضوع، حيث كان الجنود البريطانيون لا يزالون مطالبين بمرافقة الحيوانات في المطار، حيث كانت السعة محدودة.

دافع متعمد



وعلى الرغم من خطورة الوضع على الأرض، قال السيد مارشال إنه لا يوجد توقع بأن يعمل موظفو وزارة الخارجية لساعات إضافية في المملكة المتحدة.

وقال إن هناك "دافعًا متعمدًا من قبل وزارة الخارجية لإعطاء الأولوية للتوازن بين العمل والحياة". وأضاف أن ذلك أدى إلى "نقص خطير في القدرات" و"تقويض الفعالية التنظيمية".



كما زعم مارشال أنه في وقت ما، خلال ذروة جهود الإخلاء، كان "الشخص الوحيد الذي يراقب ويعالج رسائل البريد الإلكتروني في صندوق الوارد الخاص بالحالات الأفغانية الخاصة".

ووصف مارشال عملية تحديد الأفغان المؤهلين للإجلاء بأنها "غير مفيدة"، لأنها لم تحدد المعايير التي يجب الوفاء بها. وأشار إلى أن هذا الأمر بقي متروكًا لتقدير الموظفين الفرديين. وقال "هذه القرارات اتخذت بشكل سيء".

نقص الأدلة



وأضاف مارشال بأنه كان هناك أيضًا نقص في الأدلة لدعم مزاعم المتقدمين بأنهم في خطر، وهو ما قد يعني أن "بعض مواقع الإخلاء قد تم تخصيصها بشكل خاطئ للناس".



وزعم مارشال أن دومينيك راب، كوزير للخارجية آنذاك، وافق على قائمة من المهن ذات الأولوية، بما في ذلك القضاة وضباط المخابرات، لكن هذا لم يُمنح للأشخاص الذين يقرؤون رسائل البريد الإلكتروني.

وقال إن السكان المحليين الذين عملوا كحراس للسفارة البريطانية لم يحصلوا على أي أولوية.

ووفقا لمارشال بأن الموظفين "ليس لديهم معرفة" بأفغانستان، وقال: كان لدى الفريق الذي يتعامل مع الحالات الخاصة الأفغانية نقصًا مؤسفًا في المعرفة حول البلاد.



وقال مارشال إنه نظرًا لأن العديد من كبار الموظفين كانوا في إجازتهم الصيفية، فقد "طُلب من صغار المسؤولين اتخاذ مئات القرارات المتعلقة بالحياة والموت التي لا يعرفون شيئًا عنها".



وتابع مارشال في شهادته: في نوبتين صباحيتين، لم يعرف "قائد الفريق ... أن المصطلح الصحيح للأشخاص جيئة وذهابا، وقال إنه حتى 24 أغسطس - قبل أسبوع من الموعد النهائي للإخلاء - كانت المكالمات الهاتفية تتم باللغة الإنكليزية فقط.

غير صحيحة

وقال مارشال كانت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي التي كان كتبها مكتب وزارة الخارجية تدعو الأفغان للإخلاء غير صحيحة، لأنهم ذكروا أن نسخة مطبوعة كانت مطلوبة في مطار كابول، عندما كان سيتم قبول نسخة رقمية.



وفي إشارة إلى السيد راب "وزير الخارجية السابق: على وجه الخصوص، قال إنه يحتاج إلى "عدة ساعات" لـ "التعامل مع الملاحظات" حول الأشخاص الذين هم بحاجة ماسة إلى الإجلاء.



ووفقًا لمارشال، فإن وزير الخارجية آنذاك طلب "اتخاذ قرارات في جميع القضايا الواردة في جدول جيد التقديم". وقال: هناك قلق كبير من أن يكون أعضاء السلطة القضائية على رأس أي قائمة تتعرض لها طالبان، حيث تكون القاضيات أكثر عرضة للخطر.



ويتهم مارشال الحكومة بادعاء كاذب أنه تمت قراءة جميع طلبات الإخلاء. وقال إنه في "أي لحظة" بين 21 أغسطس و 25 أغسطس - في ذروة جهود الإخلاء - "كان هناك في العادة أكثر من 5000 رسالة بريد إلكتروني غير مقروءة ... يعود العديد منها إلى أوائل أغسطس".

رسائل يائسة



وقال مارشال: "كانت رسائل البريد الإلكتروني هذه يائسة وعاجلة". "لقد أذهلتني العديد من العناوين بما في ذلك عبارات مثل" أرجوك أنقذ أطفالي ".

ووفقا لشهادة مارشال فإنه بعد أن أبلغت صحيفة (أوبزرفر - The Observer) عن 5000 رسالة بريد إلكتروني غير مقروءة، تم إدخال نظام جديد، لكنه قال إن هذا يعني أن رسائل البريد الإلكتروني تمت قراءتها بشكل سريع وعلامة عليها بعلامة حمراء، لكن لم يتم إدخال تفاصيل الأشخاص في النظام.

وادعى مدير مكتب الخارجية السابق بأن هذا كان "للسماح لرئيس الوزراء ووزير الخارجية آنذاك بإبلاغ النواب بأنه لا توجد رسائل بريد إلكتروني غير مقروءة".



وقال مارشال: "لم نعد أبدًا إلى رسائل البريد الإلكتروني هذه بسبب ضيق الوقت". لذلك تم استبعادهم فعليا من عملية الاخلاء ". وأشار إلى أن البريد الوارد كان مغلقًا أيضًا في وقت ما، وهنا يزعم بأن عملية الإجلاء لم يكن لها سوى "غرض العلاقات العامة".

عملية الاجلاء

يذكر أنه كجزء من عملية (PITTING) التي وضعتها الحكومة البريطانية للاجلاء خلال الأزمة الأفغانية، كان يتم إجلاء الأفغان المؤهلين إلى المملكة المتحدة عبر الإمارات العربية المتحدة في إطار برنامج المساعدة لإعادة التوطين الأفغاني (ARAP).



وكان تم إرسال قائمة أولية من "القضايا ذات الأولوية القصوى" الخاصة بالإجلاء إلى وزارة الداخلية قبل الانتهاء من القضية، لكن السيد مارشال يدعي أنه عندما فحصها بعد 24 ساعة كانت قد "فقدت في مكان ما".

وفي اليوم التالي، تم إرسال قائمة تضم 1000 من المتقدمين المؤهلين دفعة واحدة ، لكن الأمر استغرق ست ساعات للحصول على أي تأكيد لمن اجتاز الفحوصات الأمنية، على حد قول مارشال.



وقال مارشال إنه كان طُلب من موظفي وزارة الدفاع وإدارة التنمية الدولية السابقة (DFID) عمل أنظمة دوام خاصة خلال الأزمة، ولكن لم يُسمح لأي منهما بالوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات، لذلك "كان لابد من مرافقته" من أجل "الحماية من التجسس المحتمل".

ونوه مارشال إلى أنه عندما تم استدعاء أفراد من الجيش لمساعدة فريق الحالات الخاصة ، لم يتمكنوا من استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي حصلوا عليها لأن قسم تكنولوجيا المعلومات التابع لقسم المعلومات والاتصالات لم يفتحها.



وأضاف أن هذا أدى إلى مشاركة جهاز كمبيوتر واحد بين ثمانية أشخاص ، مع العديد من غير المدربين على البرامج المستخدمة. وقال السيد مارشال إن هذا يمكن أن "يؤدي بشكل مباشر إلى وفاة أشخاص لا داعي لهم".



استجابة الحكومة



ورداً على مزاعم مارشال، دافع متحدث باسم الحكومة عن سجلها في الإخلاء. وقال إن "موظفي الحكومة البريطانية عملوا بلا كلل لإجلاء أكثر من 15 ألف شخص من أفغانستان في غضون أسبوعين".



وأضاف المتحدث: "كانت هذه أكبر مهمة من نوعها منذ أجيال وثاني أكبر عملية إخلاء تقوم بها أي دولة. ما زلنا نعمل لمساعدة الآخرين على المغادرة".

وقال: "عمل أكثر من 1000 من موظفي وزارة الخارجية لمساعدة المواطنين البريطانيين والأفغان المؤهلين على المغادرة أثناء عملية الاجلاء Pitting. وكان حجم الإخلاء والظروف الصعبة يعني أنه يجب اتخاذ قرارات بشأن تحديد الأولويات بسرعة لضمان قدرتنا على مساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص".



وخلص المتحدث الى القول: "للأسف لم نتمكن من إجلاء كل من أردنا إجلاؤهم، لكن التزامنا تجاههم مستمر، ومنذ انتهاء العملية ساعدنا أكثر من 3000 فرد على مغادرة أفغانستان".

