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كييف: شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الخميس نظيره الأميركي جو بايدن على "دعمه القوي" لبلاده في مواجهة التهديدات الروسية، في خضم توترات بين موسكو ودول غربية تتّهمها بحشد قوات عند الحدود مع أوكرانيا تحضيرا لغزوها.

وجاء في بيان للرئاسة الأوكرانية أن زيلنسكي شكر بايدن على "دعمه الثابت والحازم والقوي لسيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا، و"جدد التأكيد على التزامه الراسخ إيجاد سبل لتحقيق السلام".