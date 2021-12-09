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نيويورك: ذكرت صحيفة واشنطن بوست الخميس أن المدّعية العام في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس تريد جعل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يدلي بشهادته، في تحقيقها حول احتمال ارتكاب مجموعة "ترامب أورغنايزايشن" العائلية للعقارات (Trump Organization) احتيالًا ضريبيًا.

أشارت الصحيفة نقلًا عن مصادر مطلعة على الملف، إلى أن جيمس طلبت من الرئيس الاخمس والأربعين للةلايات المتحدة أن يأتي للإدلاء بإفادته في مكتبها في نيويورك في السابع من كانون الثاني/يناير المقبل، في إطار تحقيق مدني حول المخالفات الضريبية المزعومة لمجموعة Trump Organization.

في الأول من تموز/يوليو الماضي، دفع المدير المالي للمجموعة آلن ويسلبرغ وهو مقرّب جدًّا من ترامب، ببراءته من تهمة الاحتيال الضريبي أمام محكمة في مانهاتن.

وويسلبرغ متّهم خصوصًا بإخفائه عمدًا عن السلطات الضريبية بين 2005 و2021، نحو 1,7 مليون دولار من الامتيازات العينية حصل عليها من المجموعة، ما جعله يتجنّب دفع ضرائب فدرالية ومحلية قدرها قرابة مليون دولار.

واتُهم أيضًا بأنه صرّح زورًا أنه ليس من سكان مدينة نيويورك، لتجنّب دفع ضرائب.

ومجموعة Trump Organization متّهمة بالمساعدة في إخفاء هذه الامتيازات.

بحسب مصادر واشنطن بوست، تتساءل جيمس حول حجم الاحتيال الضريبي الذي قد يكون "امتدّ إلى ترامب أورغنايزايشن".

وكان الرئيس الجمهوري السابق غير المتّهم شخصيًّا في هذا التحقيق، ندّد في تموز/يوليو بـ"اتّهام" سياسي.

وإذا رفض ترامب الحضور، فبإمكان المدّعية العامة بحسب واشنطن بوست، إرغامه على المثول أمام محكمة للإدلاء بشهادته. وهذا ما حصل في تشرين الأول/أكتوبر 2020 لإرغام إريك ترامب أحد أبناء ترامب وأحد قادة المجموعة، للإدلاء بشهادته في التحقيق نفسه.

وتقود التحقيق ضد مجموعة Trump Organization المدعية العامة لولاية نيويورك ونائبها لمنطقة مانهاتن سايروس فانس، وهما شخصيتان ديموقراطيتان منتخبتان. وجيمس مرشحة لمنصب حاكمة الولاية أما فانس فسينهي مهامه في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد 10 سنوات في منصب المدعي العام لمدينة نيويورك.