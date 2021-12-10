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إيلاف من الكويت: تصدر هاشتاق #الكويت_تقول_مرحبا مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت قبيل بدء زيارة رسمية للأمير محمد بن سلمان للكويت ويأتي الهاشتاق دلالة على ترحيب رسمي وشعبي بزيارة ولي العهد السعودي للكويت في ختام جولته الخليجية قبل القمة الخليجية المقرر اقامتها في الرابع عشر من هذا الشهر في الرياض.

من انتاج وزارة الاعلام بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان … يامرحبا ابوسلمان 🇰🇼🇸🇦#الكويت_تقول_مرحبا #محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/YQHOMHqHLL — سطام السهلي🇰🇼 (@sattamalsahli) December 10, 2021

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود الجمعة قوله إن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى دولة الكويت تؤكد حرصه على وحدة الصف واللحمة الخليجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

أضاف أن الزيارة التي تأتي استكمالا لجولته في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقبيل اجتماع القمة الخليجية ال42 المزمع أن تستضيفها مدينة الرياض في 14 ديسمبر الجاري تؤكد الحرص أيضا على رفع مستوى التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات شتى.

أوضح أن ولي عهد المملكة "يحل اليوم في بلده الثاني دولة الكويت الشقيقة ضمن الزيارة الرسمية الثانية له منذ توليه ولاية العهد والتي تأتي امتدادا للزيارات المتتالية لقادة السعودية لأشقائهم حكام دولة الكويت بما يؤكد متانة وتميز العلاقات بين البلدين بعمقها التاريخي الثابت والراسخ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود".

وأفاد بأن من المتوقع مناقشة العديد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة المنطقة وشعوبها.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر مملكة البحرين الجمعة، وكان في وداعه بمطار قاعدة الصخير الجوية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والأمراء والوزراء في الحكومة البحرينية.

وأرسل ولي العهد السعودي إلى ملك البحرين برقية وداعية هذا نصها: "يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لجلالتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. صاحب الجلالة، إن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالتكم، لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".