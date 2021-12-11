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الامم المتحدة (الولايات المتحدة): عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأميركية كاثرين أم.راسل المقربة من الرئيس جو بايدن مديرة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) حيث ستخلف مواطنتها هنرييتا فور المستقيلة منذ تموز/يوليو، كما أعلن الناطق باسم المنظمة.

كانت كاثرين راسل (60 عاما) حتى الآن مساعدة للرئيس الأميركي ومديرة مكتب الموظفين لدى الرئاسة في البيت الأبيض كما أوضح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريتش عند إعلانه هذا التعيين.

وأشاد بايدن في بيان "بالمزايا القيادية وخبرة وحكمة وتعاطف" راسل.

خلال مسيرتها، دافعت راسل بشكل خاص عن المواضيع المرتبطة بالمرأة من 2013 حتى 2017 في وزارة الخارجية الأميركية بعدما عملت في البيت الأبيض في ظل إدارة باراك أوباما وفي وزارة العدل.

واستقالت هنرييتا فور (73 عاما) في تموز/يوليو لكنها وافقت على البقاء في مهامها الى حين تعيين مديرة جديدة لليونيسف.

يدير هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة مجلس إدارة مؤلف من 36 عضوا يمثلون الكتل الإقليمية الخمس للدول الأعضاء في الأمم المتحدة (إفريقيا وأميركا اللاتينية والكاريبي، وآسيا-المحيط الهادىء، وأوروبا الشرقية، وأوروبا الغربية ودول أخرى).

تعمل يونيسف على تحسين حياة الأطفال في 190 دولة ومنطقة وكانت توقعات موازنتها الشاملة لفترة 2018-2021 تبلغ 22,8 مليار دولار.