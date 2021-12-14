قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



BBC المركبات انقلبت بسبب الإعصار.

تتسابق فرق الإنقاذ الأمريكية لتحديد مكان عشرات الأشخاص بعد أن دمرت الأعاصير بلدات في جميع أنحاء ولاية كنتاكي، مع 64 حالة وفاة مؤكدة، على الأقل.

لا يزال هناك 105 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، مما يدفع العديد من العائلات إلى الاعتماد على انتظار أخبار أحبائها.

BBC سقف كنيسة في مايفيلد دمر تماما.

قال الحاكم آندي بشير إن المزيد من الوفيات قد يحدث في الأيام المقبلة.

لم يعثر على أي شخص على قيد الحياة منذ صباح السبت، لكن جهود البحث مستمرة.

Getty Images إحدى سكان مايفيلد تنقذ بعض الأشياء من منزلها المدمر.

قال أحد السكان المقيمين في مايفيلد، وهي من أكثر المناطق تضررا، إن العاصفة دمرت سقف بيته وشرفته واضطرت عائلته إلى الاختباء في ملجأ.

BBC شاحنة غمرها حطام المنزل الذي دمر.

وقال الحاكم إن الإعصار دمر أماكن على طول مسار يبلغ 365 كيلومترا. ودمرت منازل آلاف الأشخاص - لكن العدد الدقيق لم يتضح بعد.

Reuters تشارلين ستانلي مع كلبها تجلس على بقايا المكان الذي كان يوما ما بيتا لأختها في وسط كنتاكي.

أبلغت السلطات بحدوث 13 حالة وفاة على الأقل في أربع ولايات أمريكية أخرى.

BBC حاكم كنتاكي يتوقع بلوغ الضحايا أكثر من 100 شخص.

ويفتش عمال الطواريء الأنقاض بحثا عن ناجين، ويوزعون المياه والمولدات على السكان.

وقال حاكم الولاية: "الدمار لا يشبه أي شيء رأيته في حياتي".

Getty Images البيوت والشركات عصفت بها الأعاصير في مايفيلد في كنتاكي.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحدث المأساوي بأنه "واحد من أكبر" العواصف في التاريخ الأمريكي. وأعلن كنتاكي منطقة كارثة فيدرالية كبرى وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية إلى المناطق الأكثر تضررا.

BBC صورة منزل أحد السكان في يده قبل الإعصار، وهو يقف أمام حطامه.

وكان أطول إعصار في الولايات المتحدة في الماضي، هو عاصفة وقعت في ميسوري في مارس 1925 وأودت بحياة 695 شخصا، وبلغت سرعتها 219 ميلا.