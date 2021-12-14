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إيلاف من الرياض: تستضيف الرياض اليوم القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج والتي يرأسها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز .

وأكد الديوان الأميري القطري، الاثنين، على أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيرأس وفد بلاده إلى القمة وكذلك العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في حين سيرأس وفد الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

فيما سيغيب أمير الكويت وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية حيث ذكرت أن ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يتوجه غداً إلى السعودية ليترأس وفد الكويت باجتماع القمة الخليجية الـ42".

وسيغيب كذلك السلطان العماني هيثم بن طارق حيث ذكرت الوكالات الرسمية العمانية: "نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / أبقاه الله / صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء يتوجه غدًا إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، لترؤس وفد سلطنة عُمان في مؤتمر القمة الـ42 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد غدًا الثلاثاء".

وتأتي هذه القمة بعد الجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث زار دول الخليج الست الأيام الماضية .

وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في عام 1981، ويضم 6 دول وهي السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.