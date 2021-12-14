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إيلاف من الرياض: بدأ أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التوافد إلى مدينة الرياض، اليوم، لحضور اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان في مقدمة مستقبليهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

أول الواصلين نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عُمان.

ووصل بعده نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي أخيه سمو نائب رئيس دولة #الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدى وصوله العاصمة #الرياض.#القمة_الخليجية_في_الرياض #واس pic.twitter.com/Tzt04oLVct — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 14, 2021

كما وصل ولي العهد بدولة الكويت.

ثم وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد.

وتتوالى الوفود الآتية تباعًا إلى مطار الرياض.