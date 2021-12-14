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موسكو: نددت روسيا الثلاثاء بالعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي الاثنين ضد مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية، ووصفتها بأنها نوع من "الهستيريا" الذي يطبع تصرفات الغرب بإزاء هذه المسألة.

وانتقدت الخارجية الروسية في بيان لها "الهستيريا التي انتشرت في الغرب حول هذا الموضوع" وأشارت إلى أن "روسيا تحتفظ بحق الرد على الأعمال العدائية من جانب الاتحاد الأوروبي".