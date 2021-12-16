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لندن: أعلنت بريطانيا أنّها وقّعت مع أستراليا خلال حفل أقيم عبر الفيديو الخميس اتفاقية للتبادل التجاري الحرّ بين البلدين يفترض عند إقرارها نهائياً أن ترعى ما يزيد عن 10 مليارات جنيه إسترليني (13 مليار دولار) من التبادلات السنوية.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنّ الاتفاقية "التاريخية" التي اتّفق البلدان على مبادئها العامّة في حزيران/يوني تحدّد "معايير عالمية جديدة في المجالين الرقمي والخدماتي وستخلق فرصاً جديدة للعمل والسفر للبريطانيين والأستراليين".

ولا تزال الاتفاقية بحاجة لإقرارها من قبل برلماني البلدين.