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باريس: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإثنين وفاة شخص على الأقل بالمتحورة أوميكرون فيما بدأت البلاد برنامجا طموحا لتعزيز اللقاحات ضدها.

وقال جونسون خلال تفقد مركز تلقيح في لندن "للأسف، تأكدت وفاة مريض على الأقل بالمتحورة أوميكرون" بعدما حذر الأحد من موجة إصابات بها.

من أجل الحدّ من التفشي "الهائل" لمتحورة أوميكرون، دُعي البريطانيون مجددًا إلى العمل من المنزل اعتبارًا من الاثنين، فيما الحكومة في سباق مع الوقت لإعطاء جرعات معززة من اللقاح قبل نهاية العام.

وأشار وزير الصحة ساجد جاويد إلى أن الإصابات تتضاعف كل يومين أو ثلاثة ايام مع المتحورة الجديدة.

أعلنت السلطات الصحية الدنماركية الإثنين أنها ستُقرّب موعد تلقي الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا للحد من تفشي العدوى وانتشار متحورة أوميكرون.

وتتوقع السلطات الصحية الدنماركية بأن تصبح المتحورة اوميكرون منتشرة في كوبنهاغن اعتبارا من هذا الاسبوع.

حذر المجلس العلمي الاثنين من أن المتحورة "أوميكرون" قد تشهد "تفشيا سريعا في فرنسا" وأن تكون آثارها ظاهرة "في الأسابيع المقبلة".

وأوصت الهيئة الاستشارية بـ"تجنب" التجمعات الكبرى "التي قد تؤدي إلى تشكل بؤر إصابة ضخمة"، قبل أيام قليلة من الميلاد.

تعرض نصب اقيم في ذكرى المقاومين والمقاتلين الفرنسيين خلال الحرب العالمية الثانية ليل الأحد الاثنين للتخريب وكتب عليه شعار ضد الشهادة الصحية وفقا للسلطات.

أطلقت سويسرا الاثنين برنامج دعم ماليا لتطوير أربعة عقاقير ضد كوفيد، بينهم اثنان من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة مع شركات محلية للأدوية الحيوية.

ثبتت إصابة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا (69 عامًا) بكوفيد-19 الأحد وبدأ العلاج وهو يعاني من أعراض خفيفة للمرض.

أعلنت الصين عن أول إصابة بالمتحورة أوميكرون ضد كوفيد-19 على أراضيها، حسبما نقلت صحيفة رسمية الاثنين.

وأكّدت السلطات في مدينة تيانجين الشمالية إصابة شخص دخل البلاد من مكان في الخارج لم يكشف عنه، وفقا لصحيفة تيانجين ديلي.

طالبت شركات الطيران البريطانية الاثنين رئيس الوزراء بوريس جونسون "بإجراءات دعم اقتصادي" لمساعدة القطاع لمواجهة القيود الجديدة المفروضة على حركة الدخول إلى البلاد في ظلّ تفشي متحورة أوميكرون.

وقال رؤساء الخطوط الجوية البريطانية و"ايزي جيت" و"ريان اير" إنهم "قلقون جدًا إزاء النهج غير المنضبط وغير المتناسب" الذي تتبعه لندن في ما يخصّ القيود على حركة السفر، مطالبين "بمجموعة من اجراءات الدعم الاقتصادي" لمساعدة القطاع "على تجاوز الأزمة".

تشهد جمهورية الكونغو الديموقراطية موجة رابعة من إصابات كوفيد مع "تفش كبير للفيروس" وثبوت وجود حالات أوميركون في البلاد، كما اعلنت السلطات الاثنين.

وكتب وزير الصحة العامة جان جاك مبونغاني مباندا في بيان "كل التقارير الوبائية تؤكد التفشي الكبير للفيروس".

تسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,304,397 شخصًا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الاثنين عند الساعة 11,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (797,348)، تليها البرازيل بتسجيلها 616,830 وفاة ثم الهند مع 475,636 وفاة والمكسيك مع 296,672 وفاة وروسيا مع 290,604 وفاة.

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونظرا للتعديلات التي تدخلها السلطات الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن الأرقام التي يتم تحديثها خلال الساعات الـ24 الأخيرة قد لا تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة اليوم السابق.