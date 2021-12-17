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إيلاف من بيروت: سجل التقرير السنوي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في جميع أنحاء العالم، الذي نشرته "مراسلون بلا حدود"، رقما قياسيا في عدد الصحفيين المحتجزين: فهناك 65 رهينة، وبلغ عدد القتلى من الصحفيين 46 صحفياً.

لم يكن عدد الصحفيين المسجونين بهذا الارتفاع منذ التقرير السنوي لـ"مراسلون بلا حدود" في عام 1995. في منتصف ديسمبر 2021، أحصت "مراسلون بلا حدود" 488 صحفيًا ومتعاونًا إعلاميًا خلف القضبان بسبب مهنتهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المئة في عام واحد.

هذه الزيادة الاستثنائية في عدد الاعتقالات التعسفية هي ثلاث دول: بورما حيث تولى المجلس العسكري السلطة بالقوة في 1 فبراير 2021؛ بيلاروسيا التي غرقت في القمع بعد إعادة انتخاب ألكسندر لوكاشينكو رئيساً في أغسطس 2020؛ والصين في عهد شي جين بينغ التي تزيد من قبضتها على هونغ كونغ التي كان يُنظر إليها على أنها نموذج لحرية الصحافة في المنطقة.

لم تسجل مراسلون بلا حدود من قبل هذا العدد الكبير من الصحفيات المحتجزات: 60 منهن محرومات حاليًا من حريتهن بسبب مهنتهن، بزيادة 33 في المئة عن عام 2020.

الصين تظل للعام الخامس على التوالي أكبر سجن في العالم. وهو أيضًا البلد الذي يتم فيه احتجاز أكبر عدد من النساء (19)، بما في ذلك الفائزة بجائزة 2021 RSF Zhang Zhan، وهي في حالة صحية حرجة. في بيلاروسيا، عدد النساء المحتجزات (17) أكثر من الرجال (15). من بينهن مراسلا القناة المستقلة Belsat Daria Tchoultsova و Katsiarina Andreyeva وقد حُكم عليهما بالسجن عامين لقيامهما بتغطية تظاهرة غير مصرح بها على الهواء. يوجد في بورما أيضًا 9 شقيقات خلف القضبان (من بين 53 صحفيًا ومتعاونًا محتجزين).

يشير كريستوف ديلوار، الأمين العام لـ "مراسلون بلا حدود"، إلى أن "هذه الإحصائيات المرتفعة للغاية عن الصحفيين المحتجزين تعسفيًا هي نتيجة لثلاثة أنظمة دكتاتورية. إنه ترجمة للتعزيز الديكتاتوري في العالم، وتراكم الأزمات وغياب أي وازع من هذه الأنظمة. وقد يكون أيضًا نتيجة صراعات جيوسياسية جديدة على السلطة، حيث لا تتعرض الأنظمة الاستبدادية لضغوط كافية للحد من القمع ".

رقم مذهل آخر، لكنه في حالة تراجع هذه المرة: علينا أن نعود إلى عام 2003 للعثور على أقل من 50 صحفياً قتيلًا. يُفسَّر الرقم 46 قتيلاً في 1 ديسمبر 2021 بشكل أساسي من خلال انخفاض حدة النزاع (سوريا والعراق واليمن) وتعبئة منظمات حرية الصحافة، بما في ذلك "مراسلون بلا حدود"، لتنفيذ آليات الحماية الدولية والوطنية.

مع ذلك، على الرغم من هذا الرقم المنخفض تاريخيًا، في المتوسط، يُقتل صحفي تقريبًا كل أسبوع في العالم بسبب ممارسته مهنته. أثبتت مراسلون بلا حدود أن 65 في المئة من القتلى تم استهدافهم والقضاء عليهم عن قصد. المكسيك وأفغانستان مرة أخرى هما أخطر دولتين هذا العام، حيث قُتل 7 و 6 صحفيين على التوالي. تشترك اليمن والهند في المركز الثالث بـ 4 قتلى لكل منهما.



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "مراسلون بلا حدود".