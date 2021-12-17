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إيلاف من لندن: أبلغت المملكة المتحدة عن 93045 حالة إصابة بكورونا في آخر 24 ساعة - وهو رقم قياسي للعدوى اليومية حيث يرتفع معدل انتشار متغير أوميكرون.

وقالت مصادر صحية إن بريطانيا سجلت 3،201 حالة جديدة من أوميكرون، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة للسلالة إلى 14909 حيث أصبحت السلالة السائدة في أجزاء من البلاد، بما في ذلك اسكتلندا ولندن. تم الإبلاغ عن 1،691 حالة جديدة أمس.

وحذر خبراء الصحة من أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من عدوى أوميكرون، حيث يصاب حوالي 200 ألف شخص كل يوم، وفقًا للتقديرات، مما يقزم الرقم الرسمي.

حالات الخميس

ويوم الخميس، تم الإعلان عن 88376 حالة إصابة بفيروس كورونا، بعد أعلى مستوى يومي سابق يوم الأربعاء بلغ 78610 حالة.

وفي هذا الوقت من الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 58194 حالة في المملكة المتحدة.

وعلى صله، فإنه في إنكلترا، ارتفع الرقم R، الذي يقيس معدل الإصابة، إلى ما بين 1.0 و1.2، مقارنة بالأسبوع الماضي عندما قُدر بين 0.9 و1.1. وهذا يعني أن كل 10 أشخاص مصابين من المحتمل أن ينقلوا المرض إلى ما بين 10 و12 آخرين. وعندما تكون القيمة أعلى من 1 ، فهذا يعني أن الوباء يتزايد.

امبريال كوليدج

وإذ ذاك، أظهرت الدراسة التي أجرتها إمبريال كوليدج لندن فعالية ضد عدوى أوميكرون المصحوبة بأعراض تتراوح بين صفر و20 في المئة بعد جرعتين، وبين 55 و 80 في المئة بعد جرعة معززة.

وحذر رئيس الحكومة بوريس جونسون من أن أميكرون يمثل "تهديدًا خطيرًا للغاية - نحن نشهد موجة كبيرة قادمة". وقال إن على الناس "الاستعداد" وأفضل شيء يمكن للجميع القيام به هو "التعزيز الآن".

اعتبارًا من يوم أمس الجمعة، قال جونسون إن 25 مليون شخص قد حصلوا على جرعة معززة. وقال إنه يجب على الناس توخي الحذر ويجب أن يقرروا ما يريدون فعله في ما يتعلق بحضور حفلات عيد الميلاد.

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