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وفقًا للتقرير السنوي لوزارة الدفاع الأميركية حول الجيش الصيني، الصادر في نوفمبر، فإن القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي (PLAAF) وبحرية جيش التحرير الشعبي (PLAN) "تشكل الآن أكبر قوة طيران في المنطقة وثالث أكبر قوة في العالم".

إيلاف من بيروت: يقدر البنتاغون أن الصين تملك نحو 2800 طائرة في هاتين القوتين، لا تشمل الطائرات بدون طيار وطائرات التدريب. حوالي 2250 منهم طائرات مقاتلة مخصصة، بما في ذلك 1800 مقاتلة، حوالي 800 منها تعتبر طائرات الجيل الرابع.

وبحسب التقرير، فقد تحولت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي على وجه الخصوص، في السنوات الأخيرة، من الدفاع الجوي الإقليمي إلى "العمليات الهجومية والدفاعية"، وبناء قوة "قادرة على إبراز القوة الجوية على مدى طويل".

خلال الحرب الباردة، اعتمدت القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي على نسخ صينية الصنع من الطائرات السوفيتية. في الثمانينيات، كانت أول مقاتلة صينية، J-8، في الأساس نسخة مطولة من إحدى تلك الطائرات المنسوخة. كان لخليفتها، J-8II، أنف وترقيات جديدة ولكن تفوقت عليها إلى حد كبير أي منافسين محتملين بحلول الوقت الذي دخلت فيه الخدمة.

نسخة مرخصة

في أوائل التسعينيات، بدأت الصين في شراء مقاتلات الجيل الرابع من روسيا لتعزيز مخزونها واكتساب الخبرة الفنية. اشترت الصين عددًا من مقاتلات Su-27 و Su-30MKK و Su-35 من روسيا بين عامي 1992 و 2015 وبدأت في صنع نسخها الخاصة من تلك الطائرات بمجرد حصولها عليها.

كانت أول طائرة من هذا النوع، J-11، نسخة مرخصة من Su-27. تهدف إلى أن تكون مقاتلة تفوق جوي ثقيل، وقد احتفظت بالعديد من خصائص وقدرات Su-27، بما في ذلك مدفع 30 ملم، و 10 نقاط صلبة للصواريخ، وسرعة قصوى تبلغ حوالي 2 ماخ، وسقف تشغيلي يبلغ حوالي 60 ألف قدم.

في عام 2004، أنهت الصين إنتاج J-11 وبدأت في إنتاج نسخة ذات هندسة عكسية، J-11B، مقابل شروط اتفاقية الإنتاج المشترك مع روسيا. هناك حوالي 297 طائرة من طراز J-11 من طرازات متعددة في الخدمة حاليًا مع كل من PLAAF و PLAN Aviation.

في عام 2015، قدمت PLAAF طائرة J-16. استمرارًا لطائرة J-11، فهي أيضًا تعتمد جزئيًا على Su-30MKK. وفي حين أن J-11 مخصصة لمهام التفوق الجوي، فإن J-16 هي مقاتلة متعددة المهام قادرة على شن غارات جوية. يحتوي على 12 نقطة صلبة للصواريخ والقنابل بالإضافة إلى مدفع 30 ملم، بالإضافة إلى رادار نشط ممسوح إلكترونيًا. هناك أكثر من 150 طائرة من طراز J-16 في إصدارات متعددة في الخدمة مع PLAAF، والتي بدأت في نوفمبر تدريبات قتالية لطائرة J-16D، وهي نسخة حرب إلكترونية.

النموذج الأكثر وفرة هو J-10، والذي قد يعتمد على IAI Lavi الإسرائيلي. يُعتقد أن حوالي 488 متغيرًا من طراز J-10 في الخدمة مع PLAAF و PLAN Aviation. تم طرح J-10 في عام 2005، وهي مقاتلة متعددة المهام ذات محرك واحد بجناح دلتا وتصميم كاذب. يحتوي نموذج J-10 على 11 نقطة صلبة، ورادار نشط ممسوح ضوئيًا إلكترونيًا، ومدفع 23 ملم. يُعتقد أنه قادر على تجاوز سرعات ماخ 2 وله سقف تشغيلي يبلغ حوالي 60 ألف قدم.

نموذج أولي

استندت الصين في تصميم J-15 إلى نموذج أولي غير مكتمل لطائرة حاملة Su-33 تم شراؤها من أوكرانيا، حيث كانت روسيا غير راغبة في بيع Su-33 إلى الصين.

مع تقاعد Q-5 في عام 2017، تشغل الصين الآن طائرتين قاذفتين مخصصتين فقط: القاذفة الاستراتيجية H-6 و JH-7 المقاتلة القاذفة. H-6 نسخة من الطائرة السوفياتية Tu-16، وهي قاذفة نفاثة ذات محركين قادرة على حمل حوالي 20000 رطل من الذخائر. يُعتقد أنه قادر على الوصول إلى سرعات تبلغ حوالي 650 ميلاً في الساعة والوصول إلى ارتفاعات تزيد عن 40000 قدم.

أسطول القاذفات H-6 هو الأكبر في الصين، مع أكثر من 230 في الخدمة مع PLAAF و PLAN، ويتكون من عدد من المتغيرات. قامت H-6K بتحديث محركاتها ويمكنها حمل ستة صواريخ كروز للهجوم الأرضي، مما يهدد أهداف العدو حتى سلسلة الجزر الثانية، والتي تشمل أراضي الولايات المتحدة في غوام. تعد H-6G و H-6J من المتغيرات البحرية، مع قدرة H-6J على حمل ستة صواريخ كروز مضادة للسفن مثل YJ-12، مما يشكل تهديدًا على حاملات الطائرات. إن H-6N، التي عُرضت علنًا لأول مرة في عام 2019، مقلقة بشكل خاص. تم تعديل جسم الطائرة لحمل صاروخ باليستي يطلق من الجو، والذي من المحتمل أن يكون قادرًا على حمل رأس حربي نووي. كما أنها أول قاذفة صينية ذات قدرة نووية يمكنها إعادة التزود بالوقود في الجو.

في أكتوبر 2020، شوهدت طائرة H-6N تحمل ما يُعتقد أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت. وبهذه القدرة، تكون الصين قد "أنشأت بالفعل" ثالوثًا نوويًا "ناشئًا"، وفقًا للبنتاغون.

إنجاز كبير

كان الإنجاز الذي تفخر به القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي هو مقاتلتها الشبح من الجيل الخامس - J-20 "Mighty Dragon". ومن المحتمل أن تستند J-20 إلى خطط مسروقة من برنامج التخفي الأميركي. مواصفاته الدقيقة غير معروفة للجمهور، لكن يُعتقد أنه قادر على الوصول إلى سرعة قصوى قريبة من Mach 2 بسقف يبلغ حوالي 60 ألف قدم ومدى يقارب 700 ميل.

يمكن أن تحتوي حجرة أسلحتها الداخلية الرئيسية على أربعة صواريخ جو - جو بعيدة المدى، مع وجود فتحتين جانبيتين إضافيتين يمكن لكل منهما حمل صاروخ واحد قصير المدى.

الصين لديها المزيد من الطائرات الشبحية قيد التطوير - بما في ذلك قاذفة خفية ذات قدرة نووية (من المحتمل أن تسمى H-20) والتي سيكون لها مدى يصل إلى 5000 ميل وتكون قادرة على حمل حمولة 10 أطنان.