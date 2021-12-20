قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



لوس أنجليس: توفّي مغني الراب الأميركي "دراكيو ذي رولر" بعد تعرّضه للطعن في كواليس مهرجان موسيقي في لوس أنجليس، على ما أفاد وكيل أعماله سكوت جوسن.

وكان مقرّرًا أن يحيي الفنان البالغ 28 عامًا، واسمه الحقيقي داريل كالدويل، في نهاية الأسبوع الفائت حفلة في إطار مهرجان "وانس آبن إيه تايم إن أل إيه"، مع نجوم الهيب هوب سنوب دوغ وأيس كيوب و50 سنت.

وتم الإبلاغ عن الحادثة التي أودت بحياة مغني الراب عند الساعة 20,40 من مساء السبت، على ما أفادت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" نقلاً عن مسؤول في هيئة الإسعاف في المدينة.

ونُقل شخص لم تُكشف هويته في بادئ الأمر، إلى المستشفى في حالة حرجة.

وفي وقت لاحق، كُشف عن هوية المصاب وهو داريل كالدويل الذي ما لبث أن فارق الحياة متأثّراً بجروحه.

وأنهت "لايف نايشن" المشاركة في تنظيم المهرجان، الحدث بُعيد الإعلان عن الحادثة. وقالت الشركة المتعهدة للحفلات في بيان "حصل شجار في الكواليس"، و"احتراماً للأشخاص المعنيين وبالتنسيق مع السلطات المحلية والفنانين والمنظمين تقرّر عدم المضي" في إقامة الحفلات المقرّرة.

وكتب سنوب دوغ عبر تويتر أنه كان موجوداً في الحجرة المخصّصة لنجوم الحفلة لدى تبلّغه بنبأ الحادثة، وقرّر ترك المكان على الفور.

وقال "أنا حزين لما حصل الليلة الماضية خلال مهرجان وانس آبن إيه تايم إن إل إيه"، متوجّهاً "بالتعازي إلى عائلة دراكيو ذي رولر ومحبيه".

مسيرة كالدويل

وقد بدأ كالدويل مسيرته في موسيقى الراب سنة 2015، وحازت أغنيات عدة أطلقها إعجاب النقاد.

وأوقف المغني سنة 2017 لحيازته أسلحة، وفي 2018 بتهمة الضلوع في جريمة قتل أودت بحياة شاب في سن 24 عاماً. وهو أمضى سنوات في السجن على خلفية هذه التهمة.

وتمّت تبرئته سنة 2019، لكنه اتُّهم بالمشاركة في تشكيل عصابات إجرامية. وقد وافق على اتفاق مع القضاء وأطلق سراحه العام 2020.