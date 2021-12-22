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أثينا: أعلن خفر السواحل اليوناني أنّ عمليات إغاثة تجري بعد فقدان عشرات المهاجرين قبالة جزيرة فوليغاندروس اليونانية بعد غرق زورقهم.

وقال خفر السواحل في بيان إنه تم إنقاذ 12 شخصاً بينهم أطفال وانتشال جثة واحدة.

وتفيد شهادات بأنّ الزورق كان يقل 32 شخصا بينما تحدثت أخرى عن خمسين، حسبما ذكر مسؤول في خفر السواحل لوكالة فرانس برس.

وأوضح خفر السواحل أن أربعاً من سفنه ومروحيتين تابعتين للقوات البحرية والجوية وسفينة عسكرية للنقل وخمس سفن عبور وثلاث سفن خاصة تشارك في عمليات الإغاثة.

بدأت هذه العمليات مساء الثلاثاء على أثر إنذار على زورق يحمل مهاجرين بدأت تتسرب المياه إليه جنوب جزر كيكلاديس.

ونُقل الذين تم إنقاذهم وهم سبعة عراقيين وثلاثة سوريين ومصريان إلى المستشفى كإجراء احترازي في جزيرة سانتوريني.

موجة المهاجرين

كانت اليونان البوابة الرئيسية التي دخل منها ما يقدر بمليون طالب لجوء معظمهم من السوريين والعراقيين والأفغان، إلى أوروبا في 2015.

وأثار الوضع في أفغانستان مخاوف من تدفق موجة جديدة من المهاجرين.

ووصل نحو 8500 طالب لجوء إلى اليونان في 2021 مر معظمهم عبر الحدود الشمالية الشرقية لتركيا، حسب بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 96 ألف لاجئ وطالب لجوء موجودون على الأراضي اليونانية.