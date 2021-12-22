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طهران: أعلنت إيران الأربعاء تطوير منظومة مضادة للصواريخ يمكن نصبها على دبابة من طراز "تي 72 إم" لحمايتها في حال التعرض لهجوم بقذائف أو صواريخ، وفق ما أفادت وكالة فارس للانباء.

وجاء ذلك في اليوم الثالث من مناورات عسكرية تجري في جنوب الجمهورية الإسلامية وتعرف بمناورات "الرسول الأعظم".

وأوضحت الوكالة أن النظام "يخضع الآن إلى المراحل النهائية من الاختبارات حيث سيتم نصبه على برج الدبابة بعد إجراء التقييمات النهائية له".

وأشارت إلى أن المنظومة قادرة على "حرف القذائف المضادة للدروع عن مسارها قبل وصولها الى الدبابة وذلك عن طريق التشويش على منظومات التوجيه فيها".

وأكد قائد القوة البرية في الحرس الثوري الايراني العميد محمد باكبور أن مدافع هذه الدبابات بإمكانها إطلاق النار بدقة ليلا ويصل مداها إلى ثلاثة كيلومترات، وفق ما نقلت وكالة فارس.

من جهته، قال قائد القوات البحرية في الحرس الأميرال علي رضا تنكسيري لموقع "سباه نيوز"، الموقع الرسمي للحرس، إنه خلال المناورات العسكرية "استخدمنا أسلحة وذخائر إيرانية بالكامل".