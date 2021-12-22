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طهران: صرّح علي أصغر خاجي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، بأنّ روسيا وإيران وتركيا اتفقت على عقد القمة القادمة بصيغة آستانة في طهران في شباط/فبراير أو آذار/مارس القادمين، بناء على الوضع فيما يتعلّق بفيروس كورونا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال خاجي "نعم، هناك خطط لعقد قمة. ونستعد لعقدها مطلع العام المقبل. الأمر سيتوقف على وضع الجائحة. لكن بشكل عام، اتفقنا على عقد القمة. على الأرجح، سنتمكن من عقدها في شباط/فبراير أو آذار/مارس".



ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيسبق القمة اجتماع لوزراء الخارجية، أجاب: "نعم، اتفقنا على الأمر. سيكون العام المقبل. في كانون الثاني/يناير أو مطلع شباط/فبراير، سنعقد اجتماعاً لوزراء الخارجية، وستعقبه القمة".

وكان قادة الدول الثلاثة عقدوا مطلع تموز/يوليو من عام 2020 قمة افتراضية مكرّسة للوضع في سوريا.

وانطلقت في العاصمة الكازاخية نور سلطان، صباح أمس (الثلاثاء)، أعمال اجتماع يستمر ليومين للمحادثات في إطار صيغة آستانة حول سوريا.